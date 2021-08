Près du tiers des entreprises anticipent une diminution de leur rentabilité

Près de 30 % des entreprises canadiennes estiment que leur rentabilité va diminuer au cours des trois prochains mois.

C’est ce que montre une étude réalisée par Statistique Canada en juillet et au début du mois d'août.

Selon les données dévoilées vendredi, 13,7 % des entreprises croient en revanche que leur rentabilité va s’améliorer pendant cette période et 56,5 % anticipent une certaine stabilité dans leurs chiffres.

Les réponses varient toutefois selon les secteurs d’activité. Du côté des services d’hébergement et de restauration, qui ont été mis à mal en raison des fermetures dues à la pandémie de COVID-19, près de 40 % s’attendent d’une part à une diminution ou à une stabilité de leur rentabilité au cours des trois prochains mois, mais 22,4 % voient au contraire une augmentation de leur rentabilité se dessiner.

Un peu plus de 21 % des entreprises jugent que des hausses de prix sont inévitables au cours des prochains mois, et les augmentations étaient surtout prévues dans les secteurs du commerce de gros (38,7 %), de la fabrication (36,4 %) et des services d'hébergement et de restauration (34,5 %).

Près de quatre entreprises sur cinq estiment qu’elles vont conserver le même nombre de travailleurs ces trois prochains mois.

Enfin, plus de 8 % des entreprises croient qu’elles auront plus de postes vacants pendant cette période. «Toutefois, dans le secteur des services d'hébergement et de restauration, près du cinquième (18,6 %) des entreprises s'attendaient à avoir plus de postes vacants, en hausse par rapport à la proportion de 13,4 % enregistrée le trimestre précédent», a indiqué Statistique Canada.