Preuves vaccinales: Trudeau promet 1 milliard $ pour aider les provinces

Le chef libéral s’est engagé vendredi à créer un fonds de 1 milliard $ afin d’aider les provinces qui, comme le Québec, souhaitent mettre en place une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Prenant en exemple le Québec et la Colombie-Britannique qui ont déjà annoncé leur passeport vaccinal, Justin Trudeau a assuré qu’il sera «là pour appuyer ces efforts des provinces».

«On sait que ces mesures vont faire une vraie différence pour empêcher la propagation du virus et pour nous protéger, et elles vont encourager ceux qui hésitent d’enfin faire la bonne chose. Ces certifications vont aussi être bonnes pour l’économie parce qu’elles vont permettre aux entreprises de rester ouvertes et aux gens de continuer de travailler», a soutenu le libéral, qui avait déjà fait savoir qu’il était pour le passeport vaccinal lors de l’annonce du premier ministre Legault.

Justin Trudeau a ainsi proposé un financement de 1 milliard $ du fédéral pour les provinces qui iront de l’avant avec cette mesure.

«Où que vous soyez dans le pays, si votre premier ministre [provincial] exige que tous les clients de votre restaurant local, de votre salle de sport, ou de tout autre endroit non essentiel soient entièrement vaccinés et présentent la preuve, nous paierons l’élaboration et la mise en œuvre de ce programme», a précisé M. Trudeau.

En déplacement à Mississauga, en Ontario, le leader des libéraux a même directement pris à partie le premier ministre de la province, Doug Ford, espérant qu’il «fera de même» que les premiers ministres François Legault et John Horgan.

Justin Trudeau en a également profité pour souligner que chaque Canadien pourra recevoir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 « quand les experts vont le recommander ».

«Et tout comme le vaccin que vous avez reçu cette année, la dose de rappel va être payée par le gouvernement fédéral», a-t-il ajouté.

Des investissements sont aussi prévus dans la recherche afin de déterminer les répercussions sur le long terme du virus et chez les enfants de moins de 12 ans qui n’ont pas encore reçu l’autorisation d’avoir le vaccin.

Jagmeet Singh en faveur d’un document fédéral

Le leader néodémocrate a quant à lui réclamé la mise en place immédiate d’une preuve vaccinale fédérale.

«J’ai voyagé dans les provinces atlantiques, et c’était un peu difficile et complexe de montrer la preuve que, oui, je suis vacciné. Donc au lieu d’avoir des systèmes différents dans chaque province, ça va être plus utile d’avoir un document fédéral qu’on peut montrer et utiliser pour montrer la preuve qu’on est vacciné», a indiqué M. Singh lors de son point de presse en matinée à Thunder Bay, en Ontario.

Ces annonces surviennent alors que le Québec a rendu disponible la veille son application gratuite VaxiCode, qui servira de preuve vaccinale aux Québécois grâce à une numérisation du code QR à partir du 1er septembre.