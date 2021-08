Projet de tramway: la Ville reprend son processus d’approvisionnement

Comme elle l’a annoncé début juin, la Ville de Québec a officiellement repris à zéro, cette semaine, son processus d’approvisionnement pour la réalisation du tramway.

Un « avis au marché » a été publié jeudi sur SEAO (Système électronique d’appel d’offres). On y annonce que deux appels de qualification distincts – un pour le matériel roulant et un autre pour les infrastructures – seront rendus publics le 10 septembre.

Cette nouvelle façon de faire a été rendue nécessaire à la suite de l’abandon, début juin, du premier processus d’approvisionnement démarré en février 2020. Un seul soumissionnaire avait signifié son intérêt pour le mégaprojet de 3,3 milliards $.

La Ville avait alors carrément décidé de tout recommencer pour être certaine de ne pas devoir négocier de gré à gré un contrat d’une telle ampleur et d’une telle durée.

L’avis au marché vise à informer les entreprises et les consortiums intéressés des étapes à venir.

« À l’issue de chacun des appels de qualification, la Ville sélectionnera un maximum de trois candidats qui seront invités à participer à l’appel de propositions du volet concerné. La Ville envisage de lancer les appels de propositions – volet matériel roulant et volet infrastructures – dans le premier trimestre 2022 », peut-on lire.

La Municipalité veut accorder le contrat pour le matériel roulant à l’automne 2022 et celui pour les infrastructures au printemps 2023. La mise en service du tramway est programmée pour l’automne 2028. Il s’agit, à quelques semaines près, des mêmes échéanciers communiqués en juin.

« Les calendriers d’approvisionnement des deux processus ont été raffinés par le Bureau de projet au cours des dernières semaines », a fait savoir David O’Brien, porte-parole de la Ville de Québec.

Trois ou quatre stations ?

Dans une carte publiée dans l’avis au marché, on remarque qu’il y a quatre stations entre les pôles Saint-Roch et D’Estimauville. Il s’agit du Vieux-Limoilou, du cégep Limoilou, de l’hôpital de l’Enfant-Jésus et de Maizerets.

Illustration courtoisie, Ville de Québec

En juillet, la Municipalité disait jongler avec deux scénarios : un comportant quatre stations et un autre avec seulement trois stations. Faut-il conclure que le scénario à quatre stations a finalement été retenu ? M. O’Brien s’est limité à dire que les détails seront connus le 10 septembre dans les appels de qualification.

D’autre part, le comité exécutif de la Ville a donné son aval, cette semaine, à une convention d’aide financière par laquelle le gouvernement du Québec débloque 686,6 millions $ pour financer des activités de planification et des travaux préparatoires concernant l’implantation du réseau structurant.

— Avec la collaboration de Dominique Lelièvre