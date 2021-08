Sept ans et demi de pénitencier pour avoir happé mortellement un piéton

Un homme accusé d’homicide involontaire en janvier 2020 a plaidé coupable, ce matin, à l’accusation portée contre lui et il a écopé d’une peine de sept ans et demi de pénitencier.

Marc-Antoine Lessard, 25 ans, a ainsi reconnu avoir causé la mort de Steven Herbst, survenue peu avant minuit le 17 décembre 2018, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency.

À cette date, la victime avait été fauchée mortellement par un véhicule, mais la vigilance d’un employé du Ministère des Transports du Québec, qui a visionné les caméras de surveillance, avait permis de comprendre qu’avant l’accident, un véhicule s’était arrêté à la hauteur des chutes Montmorency.

On y voyait ensuite un homme sortir la victime, qui était assise sur la banquette arrière, avant de repartir.

Le suspect vu sur les caméras, Frank Angove-Caron, a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire en mars 2019 et il avait admis avoir abandonné Herbst sur l’autoroute, après l’avoir aspergé de poivre de Cayenne.

Une reconnaissance qui lui a valu une peine de 44 mois d’emprisonnement.

Désorientée, la victime n’avait pas réalisé qu’elle était sur l’autoroute, et elle avait tenté de chercher de l’aide en regardant dans le sens contraire de la circulation.

L’autopsie de la victime avait toutefois démontré qu’avant d’être happée mortellement, elle avait «été piquée» à au moins sept reprises au bas du corps.

Les coups portés et l’angle de ceux-ci disculpaient Angove-Caron compte tenu de la position qu’il occupait dans la voiture ainsi que celle de la victime.

Coups de couteau

Plus d’un an après les faits, la SQ arrêtait Lessard qui a reconnu, jeudi, être l’auteur des «tentatives de coup de couteau» et d’avoir laissé la victime qui était «gazé» sur le bord de l’autoroute.

Dans un document rédigé par l’avocat de la défense, Me Philippe Levasseur et signé par l’accusé, ce dernier reconnait ainsi «une participation minimale» dans le décès de la victime, mais qui «satisfait la Couronne», a souligné à la juge Johanne Roy le poursuivant, Me Jean-Philippe Robitaille.

Il a également mentionné à la Cour que la mère de la victime qui a, encore aujourd’hui, de la difficulté a accepté le départ de son fils, était soulagé de savoir qu’elle allait désormais pouvoir tourner la page sur cette triste histoire qui dure depuis maintenant deux ans et demi.