Superwoman : une nouvelle ballade pour Céline Dion

Une nouvelle chanson de Céline Dion est parue ce matin. Intitulée Superwoman, elle apparaît sur Cave Sessions Vol.1, le premier album de Diane Warren, l’auteure-compostrice derrière l’un des plus grands succès de l’artiste québécoise, Because You Loved Me, en 1996.

Il s’agit d’une ballade dans laquelle Céline Dion martèle qu’elle est loin d’être parfaite. Au refrain, elle chante : «I bruise, I bleed / I’m not a superwoman.» («Je fais des bleus, je saigne / Je ne suis pas une superwoman.»)

Superwoman est offerte sur toutes les plateformes de musique en streaming.

Cave Sessions Vol.1 comprend 15 titres. Céline Dion n’est pas l’unique star à figurer sur l’opus. John Legend, Luis Fonsi, Leona Lewis, James Morrison et Paloma Faith s’y délient également les cordes vocales.

