Une édition spéciale des Yankees

Les Yankees de New York ont mis fin à une séquence de près de 60 ans, jeudi soir, quand ils ont obtenu une 12e victoire de suite dans un gain de 7 à 6 contre les Athletics d’Oakland.

La dernière fois qu’une édition des Bombardiers du Bronx avait enchaîné autant de gains consécutifs, c’était du 1er au 12 septembre 1961, alors qu’ils avaient conclu la séquence avec 13 triomphes. À cette époque, Mickey Mantle était l’une des grandes vedettes de la formation.

«C’est un réel testament envers notre équipe et ça démontre ce de quoi on est fait, a indiqué Aaron Judge au site MLB.com, quelques minutes après ce 12e match sans connaître la défaite. Durant toute la saison, nous nous sommes battus. À certains moments, les choses ne se déroulaient pas comme on le souhaitait, mais nous nous soutenions tous. Nous nous battons les uns pour les autres et nous voulons gagner chacun des matchs.»

Cette victoire est d’autant plus importante pour les Yankees en raison de la course serrée pour une place en séries éliminatoires. Les Yankees occupent la première de deux positions attribuées aux meilleurs deuxièmes de la Ligue américaine. Les A’s luttent d’ailleurs pour l’une de ces places. Les Yankees accusent aussi quatre matchs de retard sur les Rays de Tampa Bay, au premier rang de la division Est.

Durant ce duel, en Californie, les visiteurs avaient rapidement pris les devants 6 à 0 avant de voir l’équipe locale créer l’égalité quelques tours au bâton plus tard. Un simple de Judge en neuvième manche a permis de trancher le débat.

«C’est une grosse victoire contre les A’s, a mentionné Judge. Ils se battent pour une place de meilleur deuxième et tout comme nous, ils se battent aussi pour le titre de leur division. Nous avons inscrit des points rapidement et je pensais bien que c’était dans la poche, mais ils ont rebondi. Nous avons fait du bon travail en général.»

C’est la 11e fois de l’histoire de la franchise que les Yankees enchaînent au moins 12 victoires consécutives. À huit occasions, l’édition qui a accompli cet exploit s’est rendu à la Série mondiale.

«Ça n’a pas été toujours parfait, ni facile, mais ces gars-là sont bons dans l’adversité, a admis le gérant Aaron Boone. Plus particulièrement quand les matchs sont serrés, ils jouent vraiment bien.»

Les Yankees auront l’occasion de prolonger cette séquence, vendredi, lors d’un autre duel contre les A’s. La plus longue série victorieuse dans l’histoire des Yankees s’élève à 19 gains, un exploit accompli en 1947. Le record dans l’Américaine appartient aux Indians de Cleveland (22) de 2017, tandis que les Giants de New York détiennent la marque des ligues majeures (26), un record centenaire établi en 1916.