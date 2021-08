Une opération coûteuse lui permettrait d'entendre

Une mère de Saguenay lance un appel à la générosité. Sa fillette de deux ans, Lexie, est née avec une malformation à l'oreille. Elle n'a qu'un seul conduit auditif pour entendre. Une chirurgie de reconstruction pourrait lui permettre de se débarrasser de ce handicap.

Le souci, c'est que l'opération que souhaite offrir cette maman à sa fille doit être réalisée en Californie et elle coûte 200 000 $.

Les chirurgies possibles au Québec ne sont pas aussi efficaces, selon elle.

«L'opération au Québec n'est pas la même. Ils refont le pavillon externe, mais ils utilisent des côtes et du cartilage donc ça prend trois opérations et c'est douloureux», explique la mère de l'enfant, Isabelle Gervais.

Après s'être renseignée durant des mois, elle affirme que les résultats sont moins bons au Québec puisque le conduit auditif reconstruit se referme.

Alors qu'en Californie, selon la mère, ils auraient développé une technique qui fait en sorte qu'ils ont passé d'une fermeture du conduit de 20 % à 30 % à seulement 1,9 %.

Pour la mère monoparentale, le seul moyen d'amasser la somme nécessaire est de demander l'aide du public.

Activité de financement

Pour aider la famille de Lexie, une vente-débarras est organisée à l'angle du boulevard du Saguenay et de la rue Saint-Anne à Chicoutimi, dans le stationnement près de l'Atelier de récupération Saint-Joseph.

«On invite tout le monde dès 8 h à venir porter des dons s'ils sont intéressés, on va pouvoir les vendre pour la famille de Lexie», ajoute le directeur général de l'Atelier, Karl Larouche.

La vente se poursuivra jusqu'à 16 h.

«Tous les profits seront remis à 100 % à la famille. On devrait avoir une belle journée», souligne le responsable de la Caserne de jouets de Saguenay, Mario Gagnon.

Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a toujours la plateforme GoFundMe nommée : deux oreilles pour Lexie.

L'opération peut être faite à partir de trois ans et demi en Californie, il reste donc un an d'attente à Lexie pour pouvoir entendre. Et plus tôt elle se fera opérer, plus les résultats seront optimaux.

La petite Lexie pourra ainsi mieux profiter des joies de la musique à son plus grand bonheur.