Une piétonne gravement blessée dans un accident à Shawinigan

Une septuagénaire a été gravement blessée à la suite d’un accident impliquant trois véhicules causé par un conducteur qui prenait le volant avec les facultés affaiblies, vendredi soir, à Shawinigan, en Mauricie.

L’incident a eu lieu sur l’avenue de Grand-Mère, un peu avant 22 h.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, le conducteur de 27 ans circulait en direction ouest sur la route à sens unique lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa voiture a ensuite percuté deux autres véhicules stationnés sur le bord de l’avenue.

L’effet domino s’est poursuivi et l’une des deux automobiles inoccupées a happé une piétonne qui marchait sur le trottoir. Celle-ci, une dame âgée dans les 70 ans, a été blessée sérieusement et a été transportée au centre hospitalier le plus près, où on ne craindrait pas pour sa vie.

À l’arrivée des policiers, l’homme, qui était seul à bord de son véhicule, a dû se soumettre à l’appareil de détection approuvé, qu’il a échoué. Il a été arrêté pour conduite avec capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste de police pour subir d'autres tests.

L’avenue de Grand-Mère a été fermée à la circulation afin de laisser le temps à l’expert en reconstitution d’effectuer son travail.

