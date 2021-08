Une trotte de 700 km

Photo courtoisie

Le beau temps aidant, le comédien Stéphane Breton, originaire de Lévis (Sainte-Bernadette), et qui a a campé des rôles marquants, tant au théâtre qu’à la télévision et au cinéma, n’a pas hésité à enfourcher sa moto, le 20 août dernier, pour remplir son rôle d’ambassadeur des Arrêts Gourmands de Chaudière-Appalaches. Parti de Montréal, son lieu de travail, il a visité, entre autres, la crêperie bretonne authentique et la microbrasserie Du côté de chez Swann située au cœur du magnifique village de Saint-Antoine-de-Tilly. Après quelques autres arrêts, il a repris la route vers la métropole, une trotte totale, aller-retour, de près de 700 kilomètres.

Nouveau Home Hardware

Le Groupe GestiPro, chef de file dans la gestion locative à Québec et Lévis, vient d’acquérir la Quincaillerie de L’Ancienne-Lorette (1955 Rue Notre Dame) connue jusqu’à récemment comme le Rona, Quincaillerie Gauvin. Les nouveaux actionnaires se sont tournés vers la bannière Home Hardware, chaîne gérée comme une coopérative par plus de 1000 magasins répartis à travers tout le Canada, dont plusieurs à Québec et Lévis, pour desservir la clientèle lorettaine et des environs. Sur la photo, Jean-François Tremblay, (au centre) ex-Rona, qui demeurera directeur du magasin au moins pour la prochaine année, est entouré de deux actionnaires de GestiPro, Jean-François Proulx (à gauche), président de la quincaillerie et de Philippe Bélanger (à droite), natif de L’Ancienne-Lorette et issu du monde de l’alimentation au cours des 30 dernières années.

Rahmane chez SPT

Originaire de Québec, âgé de 25 ans, le réputé jeune danseur professionnel, Rahmane Belkebiche (photo) agira à titre d’entraîneur-chef pour les danseurs (euses) du programme compétitif du Studio Party Time (SPT) de Québec. Il mettra à profit sa passion et son expertise en danse urbaine pour repousser les limites de chaque personne inscrite au volet compétition du SPT pour 2021-2022. On se souviendra de Rahmane pour l’avoir vu lors de la première saison de Révolution à TVA en 2018 (avec son duo avec Yoherlandy sur Believer) ; à Star Académie (TVA 2021), au gala Mammouth (Télé-Québec 2019) ; à La Voix (2017) et dans de nombreuses autres productions télévisuelles. En 2019, sa performance à l’émission La France a un incroyable talent était devenue complètement virale. Avec le retour des sessions en présentiel, Rahmane partagera ses valeurs et son immense talent avec les danseurs (euses) de la compétition de la région de Québec.

Triste souvenir

Le 27 août 2011. Yvon Beaudoin (1), 65 ans ; sa femme Marie-Paule Fréchette (2), 67 ans ; son fils Éric Beaudoin (3), 43 ans et sa petite-fille Mélizandre Beaudoin (4), 8 ans, perdent la vie dans un tragique accident d’hélicoptère survenu dans la forêt à Saint-Ferdinand, à l’ouest de Thetford Mines. À la suite d’une enquête, la cause de l’accident a été attribuée à une désorientation spatiale pendant un vol de nuit, malgré le fait que M. Beaudoin père comptait plusieurs années d’expérience comme pilote.

Anniversaires

Michel Bergeron (photo) courtier immobilier Via capitale équipe Québec, 46 ans... Normand Brathwaite, animateur radio-télé et comédien, 63 ans... Paule Riverin, directrice des ventes et des réservations à la SEPAQ... Bernard Langher, du circuit des Champions de la PGA, 64 ans...Gerhard Berger, ex-pilote de Formule 1, 62 ans... André Brassard, metteur en scène et réalisateur, 75 ans.

Disparus

Le 27 août 1981 : Valery Kharlamov (photo), 33 ans, légendaire joueur de hockey soviétique... 2019 : Paul Meger, 90 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal entre 1950-1951 et 1954-1955... 2015 : Louis Blouin, 78 ans, un passionné des médias (représentant publicitaire télé, radio, journaux) depuis plus de 40 ans... 2010. Gertrude Luna Vachon, 48 ans, ex-lutteuse de la WWE... 2009 : Sergueï Mikhalkov, 96 ans, poète et écrivain russe... 2008 : Mark Priestley, 32 ans, jeune acteur australien... 1990 : Stevie Ray Vaughan, 35 ans, guitariste de blues-rock... 1967 : Brian Epstein, 32 ans, premier gérant des Beatles.