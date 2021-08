Volleyball féminin: Olivier Faucher prend la destinée du Rouge et Or

Le Rouge et Or a simplement pigé dans ses anciens joueurs pour occuper la chaise du 19e entraîneur-chef du programme. Olivier Faucher succède à Danny Da Costa, qui a quitté son poste pendant la saison estivale. L’ancien passeur du Rouge et Or de 2004 à 2009 amène avec lui également un passé de joueur professionnel avec des séjours au Portugal, en France et en Estonie.

«Je suis très excité. Le Rouge et Or, c’est cinq des plus belles années de ma carrière sportive. J’ai un fort sentiment d’appartenance envers ce programme d’excellence et beaucoup de fierté d’y être à nouveau associé», mentionne celui qui a été élu le joueur par excellence du circuit universitaire québécois en 2006-2007.

Unanimité

Les pourparlers du comité de sélection ont duré une semaine avec six candidatures de qualité. Celle de Faucher ressortait du lot si l’on se fie aux commentaires du président du Club de volleyball Rouge et Or, Émile Lapierre. «Nous sommes très satisfaits de son embauche. Il coche toutes les cases. C’est moi qui a annoncé la nouvelle aux athlètes mercredi soir et elles étaient vraiment contentes de la décision. C’était unanime.»

Vaste expérience

Le bagage d’entraîneur de l’ancien athlète est également bien rempli. Il occupait le poste d’entraîneur de la relève chez Volleyball Québec depuis 2014, dont les trois dernières années comme conseiller technique.

Il possède également de l’expérience internationale avec une participation à la Coupe du monde 2019 au Japon comme assistant-entraîneur avec la formation canadienne senior. Il a également été adjoint dans le programme national d’excellence avec Volleyball Canada.

Place au plaisir

La philosophie du nouvel entraîneur est légèrement différente de ce qu’il a laissé comme impression comme joueur. Volleyeur très intense et expressif, Faucher préfère laisser la place aux athlètes et souhaite créer un climat de travail convivial pour ses joueuses.

«Le volleyball reste un jeu. Je tiens à créer un bel environnement pour que les étudiantes-athlètes aient du plaisir dans le gymnase.»

L’entraîneur n’entrevoit d’ailleurs aucun problème de travailler avec des femmes même s’il n’a qu’entraîné des hommes depuis le début de sa carrière.

Faucher entre officiellement en fonction le 7 septembre. Un très court laps de temps avec le début du calendrier du RSEQ qui commence le 15 octobre avec la visite de l’Université Laval sur le terrain des Carabins.