Votre vieille auto pourrait avoir pris de la valeur

La pénurie de voitures qui frappe le Québec fait monter le prix des véhicules neufs, mais aussi de certains d’occasion.

• À lire aussi - Virage électrique: les gros buveurs en désintox

La situation actuelle est inédite, et «acheter un véhicule aujourd’hui c’est presque un privilège», explique Antoine Joubert, coauteur du Guide de l’auto 2022.

Rendu chez un concessionnaire, il ne faut pas espérer pouvoir négocier un prix à l’achat d’une voiture prochainement, et ce qu’importe le modèle. «C’est encore pire pour un VUS, un véhicule fraichement débarqué et pour une camionnette pleine grandeur c’est vraiment, vraiment difficile», précise Antoine Joubert.

Hausse des prix

«Si on a l’impression que la valeur de notre voiture n’a pas augmenté, on est dans le champ. Une voiture d’occasion vaut beaucoup plus cher qu’elle valait l’année passée» ajoute l’expert.

Certains véhicules neufs deviennent presque des objets d’investissement sur lesquels faire des bénéfices.

«Il y a des véhicules neufs que vous allez acheter aujourd’hui et que vous pourrez revendre plus cher le lendemain. La Chevrolet Corvette est en pénurie en ce moment, si vous mettez la main sur une Corvette neuve maintenant, vous pouvez la revendre 20 000 – 30 000 $ plus cher dans trois mois» souligne M. Joubert.

Véhicules sous location

Lors de la signature d’un contrat de location d’un véhicule, la valeur résiduelle, ou «buy-back», n’est plus cohérent avec les prix actuels du marché. Si un concessionnaire vous propose de racheter votre véhicule à ce prix-là, ça sera presque systématiquement une perte, et il est préférable de revendre l’auto par un autre moyen.

À VOIR AUSSI