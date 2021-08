GUAY, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 août 2021 à l'âge de 64 ans est décédée madame Louise Guay, épouse de monsieur Alain Lefebvre. Originaire de Lévis (secteur Saint-Romuald), elle demeurait à Québec. Outre son mari, avec qui elle a vécu pendant 39 ans, elle laisse dans le deuil ses deux enfants: Sarah Lefebvre (Steeve Bédard) et Vincent Lefebvre (Katherine Lefrançois Caron); ses quatre petits-enfants: Thomas Bédard, Maélie Bédard, Benjamin Lefebvre et Noémie Lefebvre; sa mère: Anita Lavertu (feu René Guay), son frère Gilles Guay (Chantal Higgins), sa belle-mère: Yvette Croteau (feu Maurice Lefebvre), ses belles-sœurs de la famille Lefebvre: Martine, Brigitte et Rachel et leurs conjoints respectifs ainsi que sa filleule Elisabeth Higgins et plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s dont monsieur Jean Morissette, un grand ami de Louise et d'Alain depuis près de 30 ans. La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical et soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur grand dévouement et les soins attentionnés prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec: https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/.Si vous le désirez, vous pouvez envoyer un message de condoléances à la famille en remplissant le formulaire apparaissant plus bas. Elle a été confiée au