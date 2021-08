GENEST, Pierre



Le 15 juillet 2021, Pierre Genest est décédé à St-Michel-de-Bellechasse à l'âge de 88 ans. Époux de Clairette Boulanger depuis 44 ans, il était le fils de feu madame Jeanne Couillard et de feu monsieur Arthur Genest. Et Il demeurait à St-Romuald.Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants Nicole (feu Alain Tardif), Jean, André et Claude, Ida Fournier mère de ses enfants, sa sœur Olivette, ses frères Jacques (Colette Bernard) et Jean (Christiane Hérisset), ses petits-enfants Fabiola Genest-Saldaña, Sarah-Maude et Andrew, ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques (feu Claire Boutin), feu Marc (Denise Gagnon), Raymonde (feu Ronald Bastarache), feu Yvon, Gabriel (Louise Rioux), feu Gaston (Lison Vallières), Ronald (feu Monique Morin), feu Robert (Lyse Brouard), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Clairette, les enfants de Pierre et ses proches tiennent à remercier la Dre Isabelle Tremblay-Tanguay et le personnel soignant du centre d'hébergement Vigi Notre-Dame-de-Lourdes pour leur bienveillance et leurs bons soins. Ils remercient aussi tous ceux et celles, amies et collègues de travail, qui au cours de sa vie l'ont côtoyé et apprécié. En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la fondation des Maladies du cœur et de l'AVC : " cœuretavc.ca ".