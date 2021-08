ROY, Murielle Gauthier



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 16 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Murielle Gauthier, épouse de M. Yvon Roy. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). La famille recevra les condoléances aude 13h à 13h50et de là au columbarium Marie-de-l'Incarnation en toute intimé.Elle laisse dans le deuil outre son époux Yvon ; ses fils : Sylvain (Johanne Galarneau) et Patrick (Maryse Bolduc) ; ses petits-enfants : Marc-André Roy, Olivier Roy, Gabrielle Roy et Rosalie Roy ; son beau-frère et ses belles-sœurs : Jeannine (feu Claude Dussault), Lucette (Fernand Cyr), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire