HAMEL, Liliane Rhéaume



Au CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré, le 9 août 2021, à l'aube de ses 90 ans est décédée Liliane Hamel. Elle était la fille de feu Marie-Jeanne Bilodeau et de feu Rolland Hamel. Liliane nous a quittés comme elle a vécu, tout en douceur, après quelques années difficiles avec la maladie qui lui a enlevé de beaux souvenirs. Elle est allée rejoindre son mari Jean-Paul Rhéaume. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au Cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans une grande peine ses quatre filles : Lise (Yvon Delisle), Linda, Carole (Bernard Spence) et Nathalie (Carl St-Martin); ses petits-enfants Jean-Frédéric, Anne-Marie et Sarah-Maude Delisle, Antoine Royer, Francis et Félix Lessard, et Maxime, Mathieu et Manuel Rhéaume, en plus de ses six arrière-petits-enfants. Également, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Robert Hamel, Rolande Hamel (Laurent Bergeron), et Gilles Hamel (feu Diane Lacombe), tout comme ceux qui l'ont précédée, feu Denise Hamel (feu Jean-Claude Boissonneault), feu André Hamel (feu Denise Roy), ainsi que plusieurs cousines, cousins, nièces et neveux et autres membres des familles Hamel et Rhéaume. La famille tient à remercier du plus profond du coeur le travail et le dévouement du personnel du CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré qui a veillé sur Liliane et lui a prodigué tant de bons soins. Nous vous en sommes éternellement reconnaissantes ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré https://fondationhsab.org.Les Funérailles sont sous la direction de :