BOUCHER, Micheline



Au CHUL, le 20 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Micheline Boucher, fille de feu Roland Boucher et de feu Géorgienne Fortin. Elle demeurait à Québec.de 10 h à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sophie Vaillancourt (André Dupuis), Luce Vaillancourt, et Maxime Vaillancourt (Sophie Dunn); ses petits-enfants: Marie-Félixe (Pierre-Olivier Naud) et Claudelle (Vanessa Rioux-Beaudry), sa sœur Isabelle (Luc Robertson) ainsi que ses neveux, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.