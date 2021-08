GARANT, Louisette



Au CHSLD Sainte-Hénédine, le 4 août 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Louisette Garant, épouse de feu monsieur Jean-Paul Langlois, fille de feu monsieur Émile Garant et de feu madame Corinne Samson. Elle demeurait autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Françoise, feu Madeleine, feu Pierrette, feu Charles (Géraldine Dupont), feu Paul, feu Gérard; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD Sainte-Hénédine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 9 h.et de là au cimetière Mont-Marie.