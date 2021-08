BÉLANGER, Yvon



Suite au décès de Yvon Bélanger, le 17 décembre 2020 son épouse Renée accueillera parents et amis en présence des cendres au complexe funéraireà compter de 9h30.Suivi de l'Inhumation au cimetière Ste-Agnès de Lac-Mégantic et d'un goûter servi au complexe funéraire. Outre son épouse, Yvon laisse dans le deuil ses sœurs: Claire (Donald Marier) et France. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Fondation Myélome Multiple de l'Hôpital l'Enfant- Jésus de Québec, 1401, 18e Rue, Québec, G1J 1Z4.