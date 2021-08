THOMSON, Marie Huguette Ruel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons les décès de notre mère Marie Huguette Thomson (née Ruel) le 2 janvier 2020, ainsi que notre père Matthew Cribbs Thomson le 11 août 2021. Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Johanne Thomson (Douglas Laurie), Suzanne Thomson, Bruce Thomson (Caroline Veilleux), leurs petits-enfants: Drew Laurie (Amanda), Cameron Laurie (Véronique), Kieran Laurie, Elliot Thomson, Mathieu Morin et leur arrière-petite-fille Scarlett, le frère de papa William Thomson (Mary) ainsi que plusieurs autres membres de la famille et amis.Pour ceux et celles qui le désirent, veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société de recherche sur le cancer en leurs mémoires.