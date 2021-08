POULIOT, Maurice



Au CHUL, le 5 juillet 2021, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédé monsieur Maurice Pouliot, époux de feu Monique Desrosiers, fils de feu madame Cécile Côté et de feu monsieur Alfred Pouliot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 13 h 30.L'inhumation des cendres se fera la journée-même au cimetière Saint-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Anne Mercier), Doris (Daniel Castonguay) et Julie (Donald Asselin); ses petits-enfants: Francis (Alexandra Lapointe), Alexandre (Geneviève Shink), David (Patricia Dumas), Samuel (Érika Parent), Anne-Laurie (Jonathan Blais), Amélie (Karl Szabo), Olivier et Thomas (Juliette Lemay); ses arrière-petits-enfants: Maély, Tyler, Lilianne, Léa, Océane, Malia, Raphael, Sara et Charlie; ses frères et soeurs: Mariette (feu Gaston Mathieu), Denise (feu Gérard Renaud), Monique (Gaston Matte), Ginette (Dominique Jacques), Clément (Doris), Gilles (feu Thérèse Brindamour) et Régent (Verna Pugh); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du Dre Marilyn Simard, Gériatre, ainsi que tout le personnel soignant du département de cardiologie du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8.