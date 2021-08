DUBOIS-LANGEVIN, Jeannine



À la maison Michel-Sarrazin, le 11 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Dubois, épouse de monsieur Reynald Langevin. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Dubois et de feu madame Dulcina Blouin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie pour recevoir les condoléances. L'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert, après la cérémonie.Madame Dubois laisse dans le deuil son époux Reynald Langevin; ses enfants: Bruno (France Lapointe), Christian (Sylvie Levesque), Sonya (André Girard), Stéphane (Caroline Laberge) et Éric (Marie-Claude Robitaille); ses petits-enfants: Roxanne, Alexandre, Patrice, Judy-Ann, Louis-Philippe et Larha; sa sœur Lucie (Charlie Hogopian): son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Langevin: Laurent (Suzanne Drolet), Lorraine (Michel Guité), Murielle (Gerry Rovner) et Réjeanne; sa belle-sœur Lise Boutin (feu Denis Langevin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à Réjeanne Langevin pour son dévouement, à l'équipe des soins palliatifs du CIUSSSCN ainsi qu'à celle de la maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca