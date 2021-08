BROUSSEAU, Jean



C'est en tenant la main de sa fille et entouré de l'amour de sa famille que monsieur Jean Brousseau est décédé paisiblement le 2 décembre 2020 à l'âge de 91 ans et 3 mois. Il était le fils de feu François-Xavier Brousseau et feu Yvonne Robitaille. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa femme Yolande Chabot; ses enfants: Yves (Venise Lévesque) et Sylvie; sa sœur jumelle Jeannine Brousseau Leblanc; ses petites-filles adorées: Laurie Brousseau (Benoit Goeffrion-Lepage), Marianne Brousseau (Yohan Sercia) et Rosalie Cayer (Dan Lévy); ainsi que plusieurs nièces, neveux, belles-sœurs, beaux-frères et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà partir de 9 h 30L'inhumation se fera la journée-même au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière Saint-Charles. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, leur compassion et les bons soins prodigués en fin de vie. Nous voulons aussi reconnaître le dévouement extraordinaire de sa fille Sylvie qui lui a permis d'être heureux chez lui avec sa conjointe jusqu'au dernier moment avec l'aide précieuse du Dre Julie Lanouette et des employé(e)s du CLSC La Source Nord au niveau des soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Pignon Bleu : https://www.pignonbleu.org/faire-un-don/. Merci de prendre ces remerciements comme personnels.