OUELLET, Madeleine

Au CHSLD St-Joseph de Chambly, le 19 juillet 2021, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Madeleine Ouellet, épouse de feu M. Rosaire Bossé; fille de feu Mme Marie-Louise Ouellet et de feu M. Arsène Ouellet. Elle demeurait à Marieville, native de Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, à compter de 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Camil Babin), Michel (Nathalie Roussel), Nathalie (Clément Tétreault); sa petite-fille, Élise Bossé Babin (François Beauvais-Beaudry). Elle était la sœur de: feu Marthe (feu Edmond Bilodeau), feu Thérèse (feu Armand Turcotte), Maurice (feu Hermance Bossé), feu Roger, feu Cécile (feu Maurice Picard), Paul-Émile, Jeannine (Normand Morissette), feu Jean (feu Lucie Lapointe), Léa (Pascal Duval) et de la famille Bossé la belle-sœur de: Madeleine (feu Rolland Chénard), feu Camille (Cécile St-Amand), feu Julien (Solange Rondeau), feu Hermance (Maurice Ouellet), feu Vincent (Marcelle Perron), Nicole (Philibert Gagné), Ginette (feu Jules Hamel), feu Pâquerette (Victor Croteau), Charlotte (feu Louis Gagnon) (Marius Perron), feu Urgel (Liliane Caron), feu Bernard. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane (Québec) G4W 3A7 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la