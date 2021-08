BARBEAU, Marcel



À son domicile, le 24 août 2021, est décédé à l'âge de 84 ans et 10 mois, M. Marcel Barbeau, époux de Mme Yvette Chenard; fils de feu Mme Marie-Louise Chouinard et de feu M. Lionel Barbeau. Il demeurait à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Homme d'affaires émérite, il aura marqué le Kamouraska autant dans son rôle de préfet que celui de maire de Saint Philippe dans les années 80 et 90. Son attachement à notre belle région a guidé son action. Bricoleur de grand talent, quand il n'était pas au camping, il aura occupé ses années de retraite à aider ses enfants et petits-enfants dans leurs projets de rénovation. La famille recevra les condoléances à lade 13 h à 16 h.Par la suite les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse, Yvette Chenard; ses filles : Nathalie (Guy Chatelain), Nancy (Daniel Jaillet); ses petits-enfants : Étienne et Daphné, Julien et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Louis, Marianne, Alice, Florence. Il était le frère de : feu Jeannette (feu René Pelletier), feu Olivier (Ida Ouellet), Léna (Stanislas Sirois), Noëlla (feu Wilfrid Dionne), Béatrice (André Martel), Réal (Yolande Caron), Benoit, Marie-France (feu Pierre-Georges Fournier), Doris (Raymond Connolly), feu Jacynthe (feu André Michaud) et le beau-frère de : feu Yolande (feu Adélard Nicole), Bibiane (feu Fernand Soucy), feu Maurice (feu Fernande Boucher), Sylvain (Lyne Vachon). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel ainsi qu'aux infirmières et inhalothérapeutes du CLSC de Saint Pascal pour les excellents soins à domicile et à ses voisins immédiats pour leur support. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1. La direction des funérailles a été confiée à la