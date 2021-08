Basketball: vaccination obligatoire pour les arbitres de NBA

Les arbitres de NBA devront être vaccinés contre la COVID-19 pour officier lors de la saison 2021-2022, a annoncé la Ligue de basket nord-américaine samedi.

Dans un communiqué, la NBA a précisé que cette décision avait été prise suite à un accord avec le syndicat des arbitres de NBA (NRBA) et que des exceptions pour raisons médicales ou religieuses seraient possibles.

«Les arbitres ont aussi accepté de se voir administrer des rappels», a ajouté la ligue. «Tout arbitre non vacciné qui n'est pas exempté ne sera pas éligible pour arbitrer les matches.»

La ligue a également obligé vendredi le personnel en contact avec les joueurs ou les arbitres pendant les matches à se faire vacciner, selon les médias américains.

La directive, selon ESPN, qui cite une note envoyée par la NBA vendredi, inclurait spécifiquement les entraîneurs, le staff et les préparateurs physiques sans toutefois obliger les joueurs à être vaccinés, ce qui doit se négocier avec le syndicat des joueurs (NBPA).

Concernant le personnel en contact avec les joueurs, la date limite pour être complètement vacciné serait le 1er octobre, toujours selon ESPN.

Les diffuseurs, photographes et agents de sécurité qui travaillent près du terrain sont aussi inclus dans la directive, entre autres.

La saison régulière débute le 19 octobre, avec pour match d'ouverture, à l'Est, le duel entre les Milwaukee Bucks, champions en titre, et les Brooklyn Nets, et un autre choc entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers à l'Ouest.