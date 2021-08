« Je me suis toujours dit que si j’écrivais un livre, le titre serait Les craques de mon plafond, parce que j’ai passé des heures à les fixer – jusqu’à les connaître par cœur – lors de grandes périodes de dépression », explique Geneviève Perron. C’est son périple au Népal et son ascension du tour des Annapurnas que la randonneuse relate avec une émouvante transparence dans ses carnets d’une trekkeuse bipolaire.

Geneviève Perron a grandi à Rosemère. Grande lectrice depuis l’enfance, c’est un grand nombre de lettres qui constituèrent ses premiers écrits. Si c’est un certain enseignant de philosophie qui l’a ouverte « à la vraie lecture », ce sont ses parents qu’elle remercie pour l’amour partagé des grands espaces et de la randonnée. Quant à la piqûre des voyages en nature, c’est en Suisse que la voyageuse aujourd’hui âgée de 49 ans l’a tout d’abord ressentie.

« C’est là, en Europe, que j’ai eu l’illumination que je voulais faire cela : monter des montagnes, explique-t-elle. Je rêvais de voyager et de travailler entre mes voyages. Malheureusement, je n’en ai pas eu la force pendant mes périodes de dépression. »

Elle a en revanche eu la force de faire bien des choses qui l’allumaient, comme accumuler les certificats, en création littéraire et en littérature notamment. Ce sont toutefois ses études en psychologie qui l’ont guidée vers son futur métier.

« La psychologie était plus confortable pour moi », confie celle qui a reçu un diagnostic de bipolarité lorsqu’elle était dans la trentaine. Un soulagement pour la jeune femme qui pouvait enfin mieux comprendre ses comportements et la raison de ses fréquentes périodes de dépression.

« Puis est venue la crise de la quarantaine avec ses grands constats : je n’avais pas d’enfants, n’avait pas fait de grand voyage. C’était pour moi le moment ou jamais de réaliser mon rêve. En prenant une année sabbatique, cela me forçait à partir, et puis j’avais toujours eu le désir de partir en solo. »

Toujours plus haut

L’aventurière, qui n’avait jamais voyagé en Asie, a opté pour le Népal où le long trek en montagnes qu’elle allait entreprendre seule s’est avéré une incroyable métaphore de sa vie. « Surtout à la fin », ajoute l’auteure mystérieusement.

De retour de cet initiatique périple, elle a eu envie – malgré la peur d’être jugée par collègues et amis – d’écrire son voyage et son histoire. Un exercice accompli à l’aide des notes et des photos prises pendant le trek et des nombreux courriels envoyés à ses proches.

« J’ai eu le désir de parler de la santé mentale à travers mon expérience de voyage, ajoute-t-elle. De le faire de façon personnelle, à travers mes carnets de voyage, en partageant mon point de vue. Et je souhaitais présenter aux gens le Népal et ses habitants à travers ce que j’ai vécu. »

Ses carnets sont ainsi un amalgame de résumés bien précis de chacune des journées de marche et d’ascension des Annapurnas et des souvenirs de moments difficiles vécus au fil de sa vie. Deux histoires qui s’imbriquent pour former une allégorie à la fois douloureuse et remplie d’espoir d’une vie loin d’être ordinaire.

« Je suis fière d’avoir touché les lecteurs et d’avoir simplement pu écrire ce livre, dit celle qui avoue ne jamais parler de ses émotions dans la vie. J’ai de la difficulté à être fière dans la vie, mais finalement oui, je suis fière d’avoir écrit ce livre et d’avoir écouté mon chum lorsqu’il m’a forcée, quand j’avais un blocage, à ouvrir les boîtes de livres imprimés (rires). »