Clavel: une performance toute étoile

Kim Clavel avait un gros test devant elle alors qu’elle affrontait Maria Soledad Vargas, samedi soir, dans les installations de Tennis Canada. On peut dire qu’elle l’a passé haut la main devant une foule qui a bravé la pluie pendant une partie de la soirée.

Clavel (14-0, 2 K.-O.) a gagné par décision unanime des juges (98-92, 99-91 x 2) devant Vargas (15-3-1, 1 K.-O.) dans un combat explosif dans un gala présenté par GYM.

Une victoire cruciale pour la Québécoise alors qu’elle a mis la main sur la ceinture Silver du World Boxing Council (WBC) des mi-mouches (108 lb).

Elle pourrait obtenir un combat de championnat du monde d’ici la fin de l’année.

Ce fut un combat de très haut niveau où Clavel a prouvé qu’elle était de calibre mondial. Elle a appliqué la stratégie de son entraîneure Danielle Bouchard à la lettre.

Avec sa puissance, Clavel est parvenue à casser Vargas dans la première moitié du combat. Les cinq derniers rounds de l’affrontement ont été à l’avantage de la protégée de GYM. Elle a boxé de façon intelligente pour se diriger vers une victoire à sens unique.

Le combat est démarré en trombe alors que Clavel et Vargas se sont échangées des coups de puissance durant les quatre premiers rounds.

Toutefois, la Québécoise était plus puissante et précise que la Mexicaine.

Zewski victorieux

À son premier combat dans la division des 154 lb, Mikael Zewski (35-2, 23 K.-O.) a réussi son premier test en battant Dilan Loza (15-5-1, 9 K.-O.) par décision unanime (78-73, 77-74, 78-74) au terme d’un duel de huit rounds.

Le Trifluvien dominait la majorité des échanges jusqu’au huitième assaut. Loza l’a ébranlé avec une solide droite.

Le Mexicain a mis toute la pression possible, mais il n’a pas été en mesure de causer la surprise.

Zewski a survécu en roulant avec les coups. Un affrontement qui s’est transformé en guerre.

« Je ne souhaitais pas cela, mais ça viré en guerre. Il m’a atteint avec une grosse “shot”. J’ai pensé au moment présent et j’ai gardé ma garde le plus compacte possible, a expliqué Zewski.

« Je lançais beaucoup de coups simples et pas assez de combinaisons. Ce soir, ma défensive était à point. Mon problème, c’était l’offensive. Je voyais venir tous ses coups. J’étais capable de les esquiver à la dernière seconde.»

«Superman» présent

L’ancien champion du monde Adonis Stevenson (29-2-1, 24 K.-O.) a effectué une présence remarquée sur le plancher.

Celui qu’on surnommait «Superman» était heureux de se retremper dans l’atmosphère de la boxe. Il a revu plusieurs personnes qui l’encourageaient à l’époque où il montait sur le ring.

C’était sa première sortie publique depuis qu’il a frôlé la mort après sa défaite contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk en décembre 2018 à Québec.

► Plusieurs personnalités étaient présentes sur le plancher. On a vu les humoristes Jean-Thomas Jobin et Mike Ward. L’homme d’affaires François Lambert était aussi sur place. On se souvient que Jobin et Lambert ont participé à la télé-réalité Big Brother Célébrités avec Clavel.