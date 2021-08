COVID-19: le Québec compte 604 nouveaux cas d'infection et aucun décès

Le Québec rapporte 604 cas de COVID-19 et aucun décès, portant le total à 387 834 personnes infectées et 11 285 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 612 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 AOÛT 2021

387 834 personnes infectées (+604)

11 285 décès (-)

131 personnes hospitalisées (+5)

38 personnes aux soins intensifs (+2)

#COVID19 - En date du 27 août, voici la situation au Québec*



*En raison d’un problème de chargement des données, les données concernant la vaccination ne sont pas disponibles actuellement. Des travaux sont en cours pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. pic.twitter.com/8Id4sdRrrG — Santé Québec (@sante_qc) August 28, 2021

La hausse continue: 835 nouveaux cas samedi en Ontario

Jour après jour, les cas quotidiens en Ontario poursuivent leur ascension en raison de la forte contagiosité du variant Delta.

La province avait signalé 781 infections vendredi, mais elle en a ajouté 835 samedi – la plus haute marque depuis le 4 juin – ainsi que sept pertes de vie supplémentaires. Preuve que la hausse continue en Ontario, où on songe maintenant à imiter le Québec et le Manitoba en déployant un passeport vaccinal, 678 cas avaient été signalés jeudi et 660 mercredi.

Au Québec, où on ne dévoile pas l’ensemble des chiffres durant le week-end, Santé Québec a toutefois indiqué sur Twitter que 604 cas s’ajoutent au bilan, ce qui concorde avec les deux jours précédents, marqués par 612 malades de plus vendredi et 603 autres jeudi. Aucun décès n'a été ajouté aux statistiques samedi.

Les hospitalisations sont toujours en hausse dans la Belle Province (131, +5), de même que le nombre de lits occupés aux soins intensifs (38, +2).

La situation au Canada:

Ontario: 563 591 cas (9496 décès)

Québec: 387 834 cas (11 285 décès)

Alberta: 248 954 cas (2364 décès)

Colombie-Britannique: 163 560 cas (1807 décès)

Manitoba: 58 506 cas (1189 décès)

Saskatchewan: 53 262 cas (596 décès)

Nouvelle-Écosse: 5999 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 2721 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1469 cas (7 décès)

Yukon: 684 cas (8 décès)

Nunavut: 658 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 400 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 230 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 487 880 (26 897 décès)