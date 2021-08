LESSARD, Côme



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Côme Lessard, survenu à Québec le 13 août 2021, à l'âge de 64 ans. Il était le fils de feu Yvette Guérin et de feu Léonidas Lessard. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, de 10h00 à 11h00,L'inhumation des cendres de M. Lessard se fera en toute intimité au cimetière Saint- Ferréol-les-Neiges à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Brigitte (feu Jacques Ampleman), Normand (Nicole Cossette), Véronique et Arnold (Danielle Royer); ses nièces et son neveu: Caryne Lessard, Julie Lessard, Christine Bélanger (Nicolas Allard), Vanessa Bouhadana et Mickael Bouhadana; plusieurs cousins et cousines ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses sœurs et son beau-frère décédés avant lui : Micheline, Claudette, Nicole et Henri Bélanger. Un remerciement tout spécial au personnel dévoué du 9e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes qui a accompagné et prodigué de bons soins à notre cher Côme depuis les deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'ARCHE de la Capitale-Nationale, 218 rue Saint-Sauveur, Québec (QC) G1N 4S1, téléphone : 418 527-8839. https://larchefoundation.akaraisin.com/ui/don/donations/start?lang=fr" Personne d'autre que toi ne pourra nous apporter autant de bonheur et de joie de vivre. Tu auras été le véritable soleil de nos vies et désormais, l'étoile qui guide notre cœur. "Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.