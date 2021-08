«Demain tout est possible»: Chantal Lacroix se recentre sur l’essentiel

Après avoir elle-même vécu une remise en question, Chantal Lacroix a toujours envie d’aider les autres, mais plus de la même façon. Son émission «Demain tout est possible», disponible sur la nouvelle plateforme Vrai, est le premier exemple de ce changement.

Le concept de cette nouvelle série découle directement de ce que Chantal Lacroix a vécu durant son cheminement vers un meilleur bien-être. «C’est une suite logique à ma propre quête, confie-t-elle d’entrée de jeu. J’ai envie de continuer à grandir et à apprendre. À partir du moment où j’ai vécu cette transformation, j’avais envie de partager mon parcours, car ça peut peut-être en aider d’autres. C’est aussi ça, donner au suivant.»

L’animatrice a donc sélectionné des participants qui avaient besoin et envie d’opérer un changement, et elle les accompagne durant ce parcours en leur faisant rencontrer des intervenants et des spécialistes. «Je suis présente pour un ou une participant(e) qui est à la croisée des chemins, j’observe, et ensuite je mets à sa disposition des coachs et des professionnels qui peuvent lui être bénéfique et utile. Mais au passage, c’est clair que ça me sert aussi à moi. Dans tous les épisodes, il y a toujours un intervenant qui va interpeller les téléspectateurs. Je garde toujours à l’esprit le désir d’aider les participants, d’aider les téléspectateurs en même temps, et que moi aussi, je continue d’apprendre là-dedans.»

PHOTO COURTOISIE

Oeuvre utile

Chantal Lacroix est catégorique: le tournage de cette série lui a été très bénéfique. «J’ai accompagné des gens, c’est le fun de sentir qu’on fait une différence. Tous les participants m’écrivent encore aujourd’hui en me disant que ç’a été un tournant dans leur vie. C’est le fun. Mais ce que j’aime de cette émission, c’est que ça va aussi aider les téléspectateurs, ça va éveiller des réflexions.»

Et si l’expérience est aussi positive, c’est que l’animatrice a elle-même découvert pas mal de choses au contact des différents intervenants. «Il y en a certains que je connaissais, mais pas tous. Je n’avais, par exemple, jamais rencontré Guillaume Dulude. Et même ceux que je connaissais nous ont amené ailleurs. On est allé voir Jean-François Ménard, un préparateur mental qui a mené Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl et qui a aidé le champion olympique Mark Tewksbury. Je l’avais déjà rencontré, mais on est allés tellement plus loin avec mon participant, qui avait besoin de motivation et qui ne savait pas comment accéder à ses rêves. Il nous a notamment montré comment fonctionne la visualisation, c’est super intéressant.»

Chantal Lacroix, qui ne produit pas cette émission, a eu la chance de pouvoir accompagner ses participants sur une longue période. «Je ne pouvais pas tourner sur trois jours en deux semaines; il fallait laisser le temps aux participants de cheminer, de mettre en pratique ce que le coach ou le professionnel lui a enseigné. Ma quête personnelle s’est déroulée sur huit mois. Si j’avais pu, j’aurais fait huit mois avec chaque participant, mais c’était impossible. On a laissé environ deux mois entre les rencontres pour permettre aux participants de faire le cheminement.»

Un équilibre

Si le tournage de «Demain tout est possible» a éveillé d’autres idées d’émissions chez Chantal Lacroix, elle n’a plus la même urgence de les produire. «J’ai encore envie de faire de la télé, mais vraiment plus de la même façon, ni avec la même intensité. J’avais un projet qui avait été accepté qui a été mis sur la glace parce que ça ne me tentait pas de tourner durant tout l’été. Ma quête m’a enseigné ça: j’aspire à un équilibre. J’ai appris comment vivre aussi bien en travaillant moins, et ça marche!»

Chantal Lacroix veut maintenant faire les choses à son rythme. «Je n’ai plus l’urgence de faire des projets. La pandémie est venue boucler la boucle de ma quête, en plus de l’incendie de ma maison. J’ai tout perdu du jour au lendemain, mais je ne manque de rien. Je vis un peu au jour le jour et j’apprends à consommer moins.»