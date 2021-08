BÉLANGER, Guy



Au CHUL, le 18 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Guy Bélanger, époux de dame Charlotte Leclerc, fils de feu Paul Bélanger et de feu Juliette Dagnault. Il demeurait à Cap-Rouge (Québec).le jeudi 2 septembre 2021 de 19 h à 21 h et le vendredi 3 septembre 2021 de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Charlotte; ses enfants : Simon Éric (Julie Létourneau) et Marie-Christine (Éric Bélanger); ses petits-enfants : Corinne, Elisabeth, Camille, Thierry et Sandrine; ses frères : Claude, feu Denis, Jacques et leurs épouses, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.