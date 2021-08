ROUSSEAU, Claude



" On ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux "Antoine de Saint-Exupéry.Maman est décédée, sereine, le 20 août 2021 des suites d'un cancer.Notre mère vous invite à planter un arbre, un arbuste ou une vivace en sa mémoire. Nous remercions tous ceux qui nous ont offert un support dans ses derniers moments. Annie et Eric SavardNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.