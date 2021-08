Erin O’Toole veut garder Wilfrid Laurier sur les billets de 5 $

«Je suis très fier de l’histoire du Canada et du Québec et des grands hommes qui ont été nos premiers ministres, comme Wilfrid Laurier, a déclaré M. O’Toole, par communiqué. Laurier a été le premier Canadien français à occuper le poste de premier ministre du Canada. Il est un symbole important de l’histoire du Québec et du nationalisme québécois.»

Le chef conservateur en a profité pour fustiger «les activistes qui cherchent à réécrire notre histoire et faire disparaître tous les grands symboles et personnages de notre mémoire commune, et dont Justin Trudeau suit la doctrine aveuglément».

«J’invite Justin Trudeau à rejeter les idées grotesques d’une minorité «bien-pensante» et à se tenir debout pour notre pays et son histoire. Il est temps qu’il délaisse les idées simples et les raccourcis intellectuels pour défendre un grand politicien qui a pourtant représenté le Parti libéral pendant 15 ans comme premier ministre», a ajouté le chef conservateur.

En janvier 2020, le gouverneur de la Banque du Canada de l’époque, Stephen Poloz, avait annoncé que le gouvernement fédéral allait revoir le design du billet bleu. L’ancien premier ministre Laurier devrait revenir sur un autre billet, celui de 50 $ ou de 100 $ selon la banque centrale.