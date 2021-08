BÉLIVEAU, Jacques



À la résidence Saint-Brigid's Home, le 25 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Béliveau. Il était le fils de feu madame Gilberte Lemieux et de feu monsieur Alphonse Béliveau. Il était également l'époux de madame Pierrette Tardif. Policier au SPVQ pendant 32 ans, il était également membre des chevaliers de Colomb 3e et 4e degré, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Dominique Thibault), François (Karolyne Drolet), Alain (Marie-France Emond); ses petits-enfants : Vincent, Andréanne (Maxime), Alysson (Michaël), Laurence (Xavier), Lexandre (Noémie), ses frères : Michel (Jacqueline Adams), Ben (Diane Bellavance), Pierre (Monique Painchaud), Gilles (Francine Bouthillette); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Tardif : Christiane Tardif, feu Jean-Pierre Tardif (Lise Fortier) et feu Paul E. (Lucie Rochette); son grand ami : Raymond Courcy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 13h à 16h.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie tout le personnel de la résidence Saint Brigid's Home pour l'attention portée et la qualité des soins à monsieur Béliveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 418 681-4687, (1645 chemin Saint-Louis, Sillery QC G1S 4M3).