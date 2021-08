Jeux vidéo: quand les femmes cassent la baraque!

Les femmes capables de faire le coup de poing sont de plus en plus présentes dans les jeux vidéo. Petite recension de personnages synonymes d’une évolution nécessaire.

Lara Croft

Née en 1996 dans le tout premier «Tomb Raider», Lara Croft a, à l’époque, tous les attributs de la «bimbo» de service. Poitrine avantageuse, taille de guêpe, lèvres pulpeuses – ce n’est pas un hasard si Angelina Jolie est la première à l’incarner au grand écran – sont les particularités de cette archéologue aventureuse. Les années passant et les «gamers» évoluant, Lara Croft se transforme pour devenir celle qu’on connaît désormais: une «badass» qui n’a rien à envier à ses confrères masculins.

Aloy

Apparue pour la première fois en 2017 dans «Horizon Zero Dawn», Aloy est une chasseuse née en 3021. Élevée en guerrière, celle-ci parcourt sa planète afin de découvrir l’identité de ses parents. En cours de route, elle aura à affronter – avec succès – bien des ennemis. On la retrouvera dans la suite de ses aventures épiques, «Horizon Forbidden West», avant la fin de l’année, le titre se voulant un western post-apocalyptique.

Bonnie MacFarlane

Personnage non jouable de «Red Dead Redemption», Bonnie MacFarlane a néanmoins un rôle clé dans le titre de Rockstar Games sorti en 2010. En effet, dans ce western en monde ouvert à la troisième personne, le joueur incarne John Marston et doit compléter des missions afin de faire avancer l'histoire. Qui lui apporte une aide indispensable? Oui, vous l’avez deviné, Bonnie MacFarlane.

Jill Valentine

Grande sœur – historiquement parlant – de Lara Croft, Jill Valentine apparaît en 1996 dans le tout premier «Resident Evil». Ancienne policière de Racoon City, elle se bat avec efficacité contre la corporation Umbrella. Elle est la protagoniste de nombreux titres subséquents, notamment le «Resident Evil» de 2002 ou le «Resident Evil 5» de 2009. Si elle est moins sexualisée que ses consoeurs, certaines de ses tenues sexy ont néanmoins été critiquées. Pour la petite histoire, sachez que c’est la Canadienne Julia Voth qui a servi de modèle pour l’héroïne de fiction.

Ellie

Née en 2013 avec le premier jeu de «The Last of Us», Ellie n’a que 14 ans lorsque Joel – incarné par le joueur – doit l’aider à traverser les États-Unis dans un monde post-apocalyptique. Ellie est également un personnage que l’on joue dans la portion du jeu qui se déroule en hiver. Sept ans plus tard, en 2020, elle devient le personnage que joue le «gamer» dans «The Last of Us Part II». Et celle qui sait aussi bien manier un arc qu’une

arme à feu est également l’héroïne de «The Last of Us: Left Behind» et même de la bande dessinée «The Last of Us: American Dreams».

Eivor

Ce n’est pas parce que les studios Ubisoft ont systématiquement réduit le temps d’apparition des personnages féminins dans leurs titres qu’il n’y en a pas. Et surtout, ce n’est pas parce que le visuel de «Assassin’s Creed Valhalla» est masculin qu’il n’est pas possible d’y jouer avec un avatar féminin. En effet, le «gamer» est entièrement libre de choisir de jouer Eivor, le personnage principal de ce nouvel opus, comme homme ou comme femme, sans que cela modifie le scénario. On ne peut qu’espérer que la compagnie française, qui possède un studio à Montréal, changera de pratique et donnera aux femmes, un jour pas trop lointain, la place qui leur revient.

La lecture utile de la semaine

Comme une fois n’est pas coutume, je ne vous propose pas un jeu, mais un article cette semaine. Dans la section «Pixels» du quotidien français «Le Monde», l’article «Les femmes n’ont pas découvert le jeu vidéo avant-hier» propose un historique remarquablement bien documenté et toujours d’actualité de la présence des femmes dans les jeux vidéo.

Parmi les choses qui font pousser des cris de surprise, notons l’affiche de la publicité d’une console féminine d’Atari baptisée... «La consolette»! On savoure aussi le clip de la chanson «Fantaisie héroïque» de Juliette, inspirée par... «World of Warcraft», ou encore le fait que la vice championne de France du jeu de combat soit une fillette de 9 ans!

Le carnet de liens