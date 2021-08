La vanlife avec un chien: pas de tout repos!

Pour la première fois depuis le début des tournages de Van Aventure, j’ai dû laisser ma chienne Mika à la maison durant mon périple à Anticosti cet été. Les chiens sont interdits sur l’île en raison de la présence des nombreux chevreuils. Même si je me suis terriblement ennuyé d’elle, l’expérience m’a fait réaliser à quel point voyager avec un chien en van, c’est de la job !

JE ME SENS COMME UN PARENT QUI PART EN VACANCES SANS SES ENFANTS !

C’est la réflexion qui m’a traversé l’esprit en roulant vers ma destination, seul à bord de ma van. Malgré le vide laissé par l’absence de ma goldendoodle, j’ai ressenti un étrange sentiment de liberté. Comme si toutes mes responsa-bilités venaient de disparaître !

Aussi primordiale soit-elle dans ma vie, la présence de Mika à Van Aventure est loin d’être de tout repos. Grande dépendante affective, elle nécessite beaucoup d’attention de ma part lorsque je conduis. Lors de mes arrêts, je dois aussi la surveiller pour ne pas qu’elle s’échappe lorsque j’ouvre une porte. Bref, son bien-être est une préoccupation constante.

Alors que de nombreux Québécois ont adopté un chien depuis le début de la pandémie, il est bon de rappeler que voyager avec un animal de compagnie comporte son lot de défis et de sacrifices.

Prévoyez plus de temps pour vos déplacements : je suis un adepte de la voie de gauche sur l’autoroute. Toutefois, dès que Mika est à bord, je ralentis. J’évite les nids de poule, je prends les courbes à vitesse réduite et je freine avec douceur. Bref, j’adapte ma conduite pour ne pas stresser mon chien inutilement.

Je fais aussi beaucoup plus d’arrêts. Je profite des aires de repos pour permettre à Mika de faire ses besoins, de jouer et d’aller marcher. Il est important de permettre à votre animal de se dégourdir les pattes et de le récompenser.

Moins de liberté de mouvement : Je n’aime pas laisser Mika seule dans la van. Même si je m’assure d’entrouvrir les fenêtres et d’actionner la ventilation avant de partir, je me sens coupable chaque fois que je ferme la porte. Que ce soit pour aller prendre une bouchée dans un resto ou faire une course dans un magasin, je le fais toujours le plus rapidement possible, en gardant un œil sur la van.

Il est toutefois recommandé d’entraîner son chien à rester seul dans la van. La technique est d’allonger progressivement la durée de l’expérience. L’animal comprend alors que vous allez toujours revenir. Bien sûr, assurez-vous toujours de laisser le véhicule à l’ombre l’été et d’activer le chauffage l’hiver. Et n’oubliez pas de remplir son bol d’eau.

Plus salissant : Gardez sa van propre avec un animal de compagnie est une partie perdue d’avance. Les pattes pleines de bouette, les poils qui collent partout, la bouffe qui tombe en bas du bol, c’est l’enfer ! Pire que la chambre de mon ado !

Il ne faut pas non plus négliger l’espace qu’un chien peut prendre dans une van. Lorsque Mika se couche sur le plancher, il est impossible de la contourner. À force de l’enjamber, j’ai parfois l’impression de marcher dans un champ de mines !

Plus de restrictions : Malheureusement, les animaux sont encore interdits dans plusieurs parcs et campings du Québec. Trouver un endroit pour s’installer est donc plus difficile. La situation s’améliore peu à peu, mais les options sont quand même moins nombreuses.

Je ne voudrais pas donner l’impression que voyager avec son chien est un fardeau. La présence de Mika dans mes expéditions m’apporte un bonheur qui dépasse largement les petits irritants. Partager sa van avec un chien permet de ne jamais se sentir seul, de disposer d’un système d’alarme sur quatre pattes et de faciliter les rencontres avec les gens que l’on croise sur la route.

Si tous les chiens ne sont pas faits pour la vanlife, Mika est la preuve que c’est possible. C’est une simple question d’entraînement !

À mettre dans la valise du chien

Médicament contre le mal des transports

Son passeport de vaccins (pour les voyages à l’étranger)

Une laisse courte et une plus longue pour l’attacher au véhicule

Une pince à tiques

Des bols avec fond antidérapant

Son toutou préféré

Sa brosse à poils

Des gâteries