NASCAR Pinty’s: Lacroix en remet à Mirabel

MIRABEL | Parti deuxième sur la grille de départ, Kevin Lacroix s’est emparé de la tête au 10e tour de la course NASCAR Pinty’s pour ne plus jamais la quitter, samedi, au circuit ICAR.

Le pilote de Saint-Eustache a fait de ce tracé aménagé sur le site de l’aéroport international de Mirabel un véritable terrain de jeu. Non seulement il y a inscrit sa troisième victoire à ses quatre dernières participations, mais jamais il n’a fait pire qu’une deuxième place.

Détenteur de la position de tête, Andrew Ranger a conclu son parcours à la deuxième place. Louis-Philippe Dumoulin les a accompagnés sur le podium. Deux autres Québécois, Alexandre Tagliani et Alex Guénette, ont suivi dans l’ordre, respectivement.

Drapeaux jaunes tardifs

La course plutôt calme et sans trop de bousculades a pris une autre tournure quand deux drapeaux jaunes tardifs ont été déployés, dont le premier au 71e tour. Ce qui a évidemment inquiété le gagnant.

« C’est sûr que ce n’était pas le scénario idéal, a avoué Lacroix. Les relances, surtout ici, sont très compliquées. Le premier virage donne souvent lieu à des accrochages.

« Mais j’ai été chanceux, a-t-il poursuivi. Quand le drapeau vert a été agité pour la dernière fois, les pilotes se sont battus derrière moi et j’en ai profité pour creuser un petit écart. Mon niveau de stress a diminué d’un cran. »

Ce sont finalement 83 tours qu’ont bouclés les sept premiers à l’arrivée.

Ranger, lui, a pensé pouvoir reprendre son dû [il compte quatre victoires à Mirabel] avant le baisser de rideau, mais il a eu maille à partir avec Tagliani et Dumoulin, et Lacroix a pris le large.

« C’est une belle deuxième place, a-t-il néanmoins reconnu, même si la voiture était plutôt capricieuse. »

Dumoulin, lui, n’a pas caché qu’il s’attendait à un peu plus.

« On aurait voulu être plus dominant, a indiqué le Trifluvien, mais bon, cette troisième place nous permet d’accumuler des points précieux au championnat que mène désormais Alex Tagliani avec une récolte de 164 points. Dumoulin (160) et Lacroix occupent les 2e et 3e échelons respectivement.

Brillant Guénette

Alex Guénette, qui revient à temps plein dans la série après plusieurs années d’absence, a été particulièrement brillant en terminant au 5e rang.

« J’ai perdu la 4e place aux dépens de Tagliani qui s’est montré très combatif lors de la dernière relance, a-t-il souligné. Mais il n’y a aucune gêne à terminer derrière des pilotes aussi expérimentés. »

Quant à Marc-Antoine Camirand, la troisième place lui semblait acquise avant qu’il ne soit trahi, oui, encore, par la mécanique. Il a été forcé à l’abandon au 70e tour.

En revanche, grâce à une belle 9e place, Luc Lesage inscrit un quatrième top 10 en sept départs en série NASCAR Pinty’s.

Les autres Québécois présents, Ray Courtemanche Jr et Jean-Frédéric Laberge, ont pris les 13e et 16e positions respectivement.