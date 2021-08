Laisser son code QR pour le faire plastifier, «une méthode pas rassurante»

Les informations du passeport vaccinal, comme le code QR, sont sensibles. Plusieurs élus de l’Assemblée nationale ont d'ailleurs vu leur code QR circuler sur les réseaux sociaux vendredi après qu’un pirate informatique ait exploité une faille dans le site libre-service du gouvernement.

Cette brèche inquiète les citoyens, qui font gaffe à ce que leur code QR soit en sécurité. C'est le cas de Manon Lussier, qui s'est rendue au Bureau en Gros à Valleyfield vendredi matin pour faire plastifier son code QR.

Une liste d'attente entre 300 et 400 personnes

«On m’a informée qu’il y avait déjà une liste d’attente entre 300 et 400 personnes qui attendaient pour faire plastifier le code», explique-t-elle. «Ils m’ont demandé de laisser mon code avec mon numéro de téléphone et qu’ils me rappelleraient dans une semaine environ quand le code serait plastifié. Je n’ai pas voulu le laisser parce que le nom et la date de naissance sont sur le papier, en plus je leur donnais mon numéro de téléphone et mon courriel. Je ne trouvais pas que c’était une méthode qui était rassurante.»

Mme Lussier explique qu'il y avait deux personnes devant elle qui hésitaient aussi à laisser leur code QR au magasin.

«Je suis retournée chez moi et je n’ai pas laissé mon code QR», se désole-t-elle. «Je me souviens très bien que le ministre avait dit : ''ne laissez pas votre code QR à personne, ne laissez pas scanner des gens que vous ne connaissez pas.'' J’étais mal à l’aise.»

TVA Nouvelles a interpellé Bureau en Gros pour savoir si c’était la procédure, mais sans réponse.