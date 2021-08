Le constant renouvellement d’Éthier

Le football demeure un grand jeu d’échecs pour ses entraîneurs et chaque période morte leur permet d’apprendre de nouvelles tactiques. C’est encore plus vrai pour un coordonnateur à l’attaque qui deviendrait une proie facile pour ses adversaires s’il devait présenter toujours le même cahier de jeux.

Coordonnateur à l’attaque du Rouge et Or depuis 15 saisons, Justin Éthier a toujours été très conscient de cet aspect. Il continue cette quête vers l’amélioration chaque année. La différence est que l’assurance qu’il a développée au fil des ans lui permet de bien cibler ses besoins.

« L’information, ce n’est plus ça qui manque. Il y a beaucoup de choses de disponibles sur le web. Ce que je fais mieux depuis quelques années, c’est de regarder ce que je peux appliquer dans ma réalité. »

Par réalité, l’entraîneur veut dire le calibre dans lequel son équipe évolue et le type de défensive qu’il affronte.

« Le secondaire, le collégial, l’universitaire canadien, la LCF et la NFL sont tous des types de football complètement différents. Il faut bien cibler nos besoins et regarder comment on peut appliquer de nouveaux concepts offensifs et regarder également si on a le temps d’investir et d’implanter ces nouvelles stratégies. »

Un mentor

Cette quête d’information permet aux instructeurs d’être influencés par d’autres pilotes. Pour Éthier, il n’y a aucun doute que Jacques Chapdelaine a été une présence importante dans son développement comme entraîneur offensif.

« Il m’a beaucoup aidé et pas seulement quand il était à Laval comme entraîneur. C’est simplement une bible d’informations. Il y a encore des concepts de notre cahier de jeux qui portent le même nom que quand il était ici. Il m’a grandement influencé. »

Confortable

Le gourou offensif admet qu’il peut être facile de tomber dans le piège d’essayer de ramener trop de matériel à ses joueurs, mais ce n’est plus quelque chose qui lui arrive.

« Je me fais beaucoup plus confiance qu’avant. Si je pense que je ne peux pas appliquer un concept au football universitaire canadien, je laisse tomber. C’est de cette façon que j’ai construit la philosophie offensive du Rouge et Or. Notre attaque est conçue à 100 % selon notre réalité. »

Influence américaine

Tout le monde a vécu la pandémie à sa manière. L’entraîneur lavallois n’a pas souhaité faire une indigestion de football même s’il avoue avoir regardé beaucoup de ballon ovale à la télévision.

« Je m’acquittais de mes tâches quotidiennes, mais il n’était pas question que je surtaxe nos pivots avec trop de réunions stratégiques. J’en ai profité pour regarder beaucoup de NFL et je trouve que c’est une ligue très inspirante depuis quelques saisons. Il y a un beau mélange de beaucoup de choses et je cherche ce que je peux appliquer à notre football. »