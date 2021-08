Rouge et Or: le jeune leadership de Ian Leroux

Ian Leroux n’a qu’une seule saison derrière la cravate avec l’Université Laval. Le nouveau capitaine des secondeurs assure qu’il a appris énormément durant son année derrière les Christophe Gagné et Kean Harelimana.

« Ce sont eux qui m’ont appris comment jouer secondeur dans cette ligue. J’ai tellement appris à les observer et maintenant je veux qu’ils soient fiers de moi. »

Le poste de capitaine est un titre généralement réservé à des joueurs plus expérimentés. L’étudiant en physiothérapie assure qu’il comprend la responsabilité additionnelle que cela implique.

« C’est un honneur de savoir que les entraîneurs me respectent assez pour me nommer capitaine. Ils me voient évoluer et ils pensent que je peux mener cette défensive, ça veut dire vraiment beaucoup pour moi. »

Produit local

L’ancien joueur des Élans de Garneau et des Condors de Saint-Jean-Eudes avoue qu’il comprend tout l’attachement des gens pour le Rouge et Or. Il a assisté à plusieurs rencontres depuis son enfance.

« C’est certain que c’est spécial de mettre l’uniforme de l’Université Laval pour un gars qui a grandi à Québec. Cependant, j’essaie de ne pas trop porter d’importance à ce genre de détails, je préfère mettre l’accent sur mon jeu. »

Un meneur vocal

Le dicton qui stipule qu’on ne devrait pas se fier aux apparences convient parfaitement à Leroux. Très calme, on pourrait être porté à croire qu’il mène par l’exemple ce qui n’est pas nécessairement le cas.

« Je fais ce que j’ai à faire, mais je n’hésite pas à parler fort afin de ramener des coéquipiers à l’ordre. Je pose des questions pendant nos réunions défensives. J’essaie également d’aider les plus jeunes sur le terrain même si c’est quelqu’un qui compétitionne pour mon poste. La défensive de Marc Fortier contient plusieurs subtilités pour un jeune joueur. »

Joueur cérébral

La plus grande qualité de Leroux sur le terrain est sa compréhension du jeu. Cet étudiant de la partie avoue que ce n’est pas ses qualités athlétiques qui font de lui un bon joueur.

« Je ne suis pas le plus vite, le plus grand ou le plus fort, mais je suis toujours au bon endroit. C’est souvent notre rôle de nous assurer qu’il n’y a pas d’erreur d’alignement sur notre front défensif », mentionne le jeune athlète qui avoue essayer d’être un prolongement de Marc Fortier sur le terrain.