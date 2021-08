Le sourire du retour du football collégial

Le CNDF avait de grandes ambitions pour le premier match de la saison, mais c’est plutôt la défensive des Cougars de Lennoxville qui s’est occupée de donner le spectacle sur le terrain du Séminaire Saint-François. Le front défensif de la formation de l’Estrie n’a donné que des miettes à ses opposants et les Cougars l’ont facilement emporté par la marque de 32-4.

«On savait que notre défensive serait solide cette année. Nous avions eu un aperçu la semaine dernière dans notre rencontre préparatoire face à Vanier. Nous avons été opportunistes en attaque. C’est un bon début et les gars sont contents d’être sur le terrain», mentionne l’entraîneur-chef victorieux Jean-François Joncas.

Les visiteurs ont sonné la charge tôt dans la rencontre avec le receveur Simon Potvin qui a détalé pour 54 verges le long des lignes de côté après avoir reçu une courte passe de son quart-arrière. Le premier de ses deux touchés.

«La dérobade du quart-arrière est un jeu qu’on pratique souvent et qu’on exécute très bien. J’ai été un peu surpris d’être tout seul. Pour le second touché, j’étais content parce que je savais qu’il venait de leur faire mal en toute fin de première demie. Cependant, nous avons encore beaucoup de correctifs à apporter», précise la recrue provenant du Triolet.

Prix de consolation

Du côté des perdants, l’entraîneur-chef Marc-André Dion ne cherchait aucune excuse pour le rendement de sa troupe qui n’a inscrit aucun point à l’attaque.

«Notre ligne offensive a été vraiment ordinaire. Il faudra trouver des solutions pour générer de l’offensive rapidement. Défensivement, on n’a pas mal fait. C’est le cas classique d’une défensive qui passe trop de temps sur le terrain et qui finit par concéder des points», mentionne le pilote en avouant que le touché concédé avec six secondes à faire à la première demie avait scié les jambes de sa troupe.

Dion n’était pas d’humeur à parler du retour du football collégial à Québec après presque deux ans d’absence.

«Il n’y a pas de trophée de participation à ce que je sache. Nous avons perdu et on regarde comment se préparer pour notre prochaine rencontre.»

L’entraîneur visiblement mécontent donne assurément un autre signal que le football collégial est de retour dans la province.

Match annulé

La rencontre qui devait avoir lieu entre les Cheetahs de Vanier et les Géants de Saint-Jean a été biffée du calendrier en raison d’un cas de COVID dans le camp de Vanier. Comme les Cheetahs n’avaient pas assez de joueurs doublement vaccinés, la rencontre a été abolie. Cet incident a également eu des répercussions pour la partie des Cougars disputée à Québec.

«Il a fallu arrêter le bus en après-midi et dire à nos quatre joueurs qui n’étaient pas doublement vaccinés qu’ils ne pouvaient pas disputer la rencontre. Nous avons joué contre Vanier la semaine dernière et c’est considéré comme un contact proche. Ça été très difficile d’annoncer la nouvelle aux joueurs et de les renvoyer chez eux», mentionne l’entraîneur-chef Jean-François Joncas qui souligne que ses joueurs ont compris le message et qu’ils devraient allés chercher leur deuxième dose.