Les 20 ans de Papillons

Mara Tremblay voulait souligner le 20e anniversaire de son deuxième album en carrière, Papillons, d’une manière différente. L’auteure-compositrice a eu l’idée de partager des démos qu’elle avait enregistrés à l’époque dans sa cuisine, sur un petit enregistreur quatre pistes. Le Journal s’est entretenu avec elle.

Pourquoi avoir décidé de rendre publics les démos pour Papillons ?

« Parce que je cherchais une façon de souligner le 20e anniversaire. Pour les 20 ans de Chihuahua, on avait sorti le vinyle et on avait fait un show. Là, comme c’était la COVID, c’était plus compliqué de faire un show. Et je n’avais pas non plus les moyens de produire le vinyle moi-même. J’ai pensé aux démos pour offrir quelque chose de différent, pour faire vivre un peu cet album-là. »

Les démos se trouvaient à quel endroit ?

« Sur une cassette physique qui traîne dans mon bureau depuis 20 ans ! Quand je les ai écoutés, je me suis dit qu’il y avait quelque chose de pertinent là-

dedans. On retrouve la même énergie sur le disque et sur les démos. »

« Après avoir fait les transferts avec Yves [Desrosiers] pour écouter les versions, la cassette est restée prise dans la machine et elle a cassé ! Il y avait quelque chose de capoté là-dedans. »

Est-ce que cette parution s’adresse aux fans de la première heure de Papillons ?

« Oui, et c’est peut-être aussi pour les gens qui ne connaissent pas [l’album original], parce que ça peut donner envie d’aller écouter c’était quoi faire des démos dans ce temps-là. Quand je faisais un démo, dix minutes avant, il n’y avait pas de chanson. J’avais une guitare dans les mains, un papier, un crayon, et la chanson sortait. Il fallait que je l’enregistre. La version démo, c’est vraiment lié sur mes émotions. »

La chanson Patate steak comprend la voix de ton fils Victor. Comment avait-elle vu le jour ?

« Victor devait avoir trois ou quatre ans à cette époque-là. Il me voyait tout le temps avec mon [enregistreur] 4-track. Une fois, on soupait et je lui ai passé le micro. Il a juste “jammé”. Ceux qui connaissent Victor maintenant, à 25 ans, il est dans plein de groupes. C’est vraiment touchant d’entendre à quel point cet enfant-là avait déjà des orchestrations dans sa tête. Sur Patate steak, on entend les riffs de guitare, la basse, le bass drum. Tous les arrangements sont déjà là. »

Quand tu as écrit Papillons, sentais-tu déjà une évolution dans ton travail par rapport au premier album ?

« J’avais une meilleure confiance. Parce que ça avait vraiment bien été pour le premier. J’avais une complicité avec Olivier [Langevin, le réalisateur]. J’avais écouté beaucoup de musique, j’étais très inspirée par Beck et son album Stereopathetic Soulmanure. Il avait fait beaucoup d’albums plus trash, plus street. Je voulais être encore plus crue que Chihuahua. »

Quels souvenirs gardes-tu de la tournée qui avait suivi l’album ?

« J’étais tombée enceinte pendant la tournée de Papillons. J’avais pu faire les shows presque jusqu’à la fin avec Édouard dans mon ventre. Je me souviens aussi d’avoir fait les FrancoFolies en 2002. C’est la dernière fois où j’ai fait les Francos dehors en solo, d’ailleurs. C’était malade ! Je crois que ça allait chercher quelque chose qui n’existait pas vraiment à cette époque-là dans le rock, surtout venant des femmes. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui s’identifiaient à ça. C’était vrai, c’était authentique. »

Qu’est-ce qui t’attend pour les prochaines semaines ?

« J’ai deux spectacles prévus à Mont-Louis [10 septembre] et L’Anse-au-Griffon [11 septembre]. J’y vais avec mon chum et on va en profiter pour faire le tour de la Gaspésie comme il faut. Sinon, l’automne continue de se programmer tranquillement. »

Quel est ton état d’esprit en ce moment par rapport à la quatrième vague et la montée du variant Delta ?

« Je voyais ça venir, c’était évident. Je suis toujours sur le qui-vive pour ça [les concerts annulés]. En même temps, s’il y a un show, je vais le faire avec plaisir. Et s’il n’y en a pas, je ne le ferai pas non plus avec plaisir pour sauver [les gens]. J’ai des personnes autour de moi qui sont hyper vulnérables. Même si elles sont vaccinées, il ne faut pas qu’elles attrapent ça, parce qu’elles ont d’autres maladies connexes. Je fais tout mon possible pour protéger les gens qui sont plus vulnérables, c’est clair. Ma carrière est moins importante que la vie des gens. J’ai 35 ans de carrière en arrière de moi, je peux bien prendre un break ! (rires) »

L’album anniversaire Papillons – Démos est disponible sur les plateformes d’écoute en continu. Pour plus d’infos : maratremblay.com.