Les Titans ouvrent leur saison locale face aux Élans à 13h

Les Titans de Limoilou ont toujours pensé que la défensive était une pièce cruciale de l’identité de son programme de football. Il semble que ce sera encore une fois le cas pour la prochaine saison collégiale puisque la défensive limouloise pourrait causer bien des maux de tête aux coordonnateurs offensifs adverses.

«Nous avons une défensive à maturité et nous possédons également une belle profondeur. C’est honnêtement notre meilleur front défensif depuis 2013 et probablement la défensive la plus talentueuse que nous avons depuis fort longtemps», mentionne d’entrée de jeu l’entraîneur-chef Dave Parent.

Le pilote se montre cependant prudent au jeu des prédictions. Après la très longue absence du football collégial, il est difficile d’évaluer la force des équipes.

«Nous allons nous concentrer sur notre équipe, il y a simplement trop de facteurs à considérer. Le visage des équipes du circuit va avoir considérablement changé. Je pense simplement qu’on peut accomplir quelque chose de spécial avec notre défensive.»

Parent assure que son équipe sera en mesure de bouger le ballon en offensive également. La présence du quart-arrière Pier-Luc Michaud sera un atout important sur lequel son équipe s’appuiera pour inscrire des points au tableau indicateur.

«On sera plus méthodique qu’en 2019. On est un peu moins explosif, mais j’ai pleinement confiance aux gars en place et Pier-Luc connaît très bien notre système. Il devrait connaître une très bonne saison», termine l’entraîneur en soulignant également la présence de Félipe Forteza comme botteur pour solidifier les unités spéciales.

Un trio spécial

Le maraudeur Benjamin Huot et les deux secondeurs Justin Cloutier et Olivier Ruest seront spécifiquement à surveiller dans la défensive de Dave Parent. Les trois coéquipiers voyaient que du positif pour la saison qui arrive.

«Je pense qu’il ne faut pas essayer de trop en faire et simplement faire notre travail pour que ça se passe bien. On possède beaucoup de vitesse en défensive et les gars connaissent leur rôle», mentionne le joueur de troisième année Olivier Ruest.

Pour Cloutier et Huot, les deux joueurs défensifs voyaient le premier match de la saison comme le temps de récolter. «Nous avons fait beaucoup d’efforts pour nous rendre jusqu’ici. Il y a eu plusieurs moments difficiles dans la pandémie, mais la motivation est de nouveau très élevée et tous nos sacrifices auront valu la peine au moment de jouer nos parties.»

La clé de l’offensive

Le quart-arrière Pierre-Luc Michaud représente la pierre angulaire de l’attaque des Titans cette année. Le vétéran pivot est parfaitement en contrôle du cahier de jeux et se sent prêt pour son rôle plus important.

«Je suis 100% confortable avec l’attaque. Je pense qu’on sera en mesure de bien faire malgré la perte de plusieurs outils importants. Je me sens chanceux de pouvoir jouer au football cette année. Je vais jouer sans aucune pression cette année»

Le porteur de ballon Olivier Savard sera également très sollicité dans l’attaque terrestre des Titans qui affectionnent particulièrement cet aspect du jeu. Il est cependant conscient que le visage offensif de la formation sera différent que celui de 2019.

«On sera un peu plus méthodique. On est possiblement moins explosif, mais je suis confiant. On connait nos jeux et j’aime le fait qu’on pratique tous les jours contre notre défensive. On ne peut que s’améliorer pour cette raison.»

Dave Parent termine l’entretien en précisant qu’il s’attend à une division serrée avec les clubs de la région. «Tout le monde se connait, ce sera intéressant. Notre but est de faire les séries et de progresser tout au long de la saison.»