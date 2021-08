L’or et deux records du monde pour Aurélie Rivard

Aurélie Rivard (S10) a pulvérisé son propre record du monde des S10 au 100 m libre en ronde préliminaire, alors qu’elle a établi une nouvelle marque de 58,60 s. Déjà médaillée de bronze au 50 m libre, la nageuse de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est alors dirigée vers la finale en tant que grande favorite.

Et elle n’a aucunement déçu lors de cette finale, remportant facilement la médaille d’or. Pour la deuxième fois de la journée, Rivard a amélioré son record du monde, cette fois-ci avec un temps de 58,14 s. Les Néerlandaises Chantalle Zijderveld et Lisa Kruger complètent le podium, plus de deux secondes derrière la Québécoise.

«Après un départ plus décevant au début de la semaine, j’avais un peu peur pour cette course-là. Je suis contente d’avoir battu le record du monde qui tenait depuis beaucoup trop longtemps. Ç’a été une journée extraordinaire. Je voulais me prouver que le 50 m libre n’était pas représentatif de ma forme et de ma préparation», s’est exprimée Rivard après l’obtention de sa médaille.

Camille Bérubé (SB6), de Gatineau, a quant à elle terminé quatrième de sa vague au 100 m brasse et elle s’est qualifiée pour la finale grâce à un temps de 1 min 42,80 s, ce qui représente un record canadien sur cette distance. De son côté, Danielle Kisser, originaire de Delta en Colombie-Britannique et qui s’entraîne à Montréal, a fini cinquième de sa vague.

Bérubé a ensuite pris le huitième rang de la finale dans un temps de 1 min 44,07 s. Elle s’est dite satisfaite de sa performance, affirmant que la compétition était énormément relevée lors des épreuves de la journée.

«J’étais très contente avec mon temps en qualifications. La finale a été plus lente, mais c’était ma quatrième épreuve en moins de 48 heures. Mon objectif était de rentrer en finale et j’ai tout laissé dans la piscine pour réussir mon but. Il n’y avait plus de gaz dans le réservoir après tout ça.»

La Britannique Maisie Summers-Newton a remporté la médaille d’or en arrêtant le chrono à 1 min 32,34 s. Elle a du même coup amélioré le record paralympique qu’elle avait elle-même battu plus tôt dans la journée.