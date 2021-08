Chaque semaine, dans son cahier Weekend, Le Journal de Montréal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Star du rock

Photo d’archives

Avec sa gueule de star et son talent d’auteur-compositeur-interprète, le rocker perça rapidement, au cours des années 70, les marchés francophone et anglophone du Canada. Il fut d’ailleurs le premier artiste canadien à décrocher un disque d’or dans les deux langues. Il avait 20 ans quand il lança un premier album sur lequel se trouvait son gros succès : la reprise Comme d’habitude.

J’entends frapper

Photo d’archives

Michel Pagliaro, 25 ans, en pleine ascension en 1973, il y aura bientôt 50 ans. Cette année-là, le chanteur désormais connu sous l’amical diminutif de Pag formait le groupe The rockers avec les copains musiciens. Il voguait sur l’énorme succès de sa chanson J’entends frapper, lancée l’année précédente : un classique de la musique québécoise.

Producteur

Photo d’archives

Avec l’humoriste français Coluche et Diane Dufresne lors du lancement du film Inspecteur la Bavure à Montréal, en 1981, il y a 40 ans. Pag a lancé en 1981 son album Bamboo, qu’il avait lui-même produit. Les cinq années suivantes, le rocker ira travailler en France comme réalisateur/producteur signant, notamment, deux albums du populaire chanteur Jacques Higelin.

Deux langues

Photo d’archives

En 1976, à la populaire émission Showbizz diffusée à Télé-Métropole (TVA). C’était l’époque géniale où Pagliaro lançait deux albums à la fois, l’un en anglais et l’autre en français, reprenant parfois les mêmes chansons dans les deux langues, telles Faire le trottoir (Walking The Dog) et Le temps presse (Time Race).

Retour en force

Photo d’archives

À l’aube de ses 40 ans, Michel Pagliaro lors d’un spectacle au Spectrum de Montréal, en 1987. Il revenait d’Europe, où il avait produit cinq albums pour des artistes français. L’année précédente, il s’était donné en première partie du spectacle de David Bowie, lors de la Glass Spider Tour de la légende du rock, dans un Stade olympique de Montréal survolté.

Michel Pagliaro présente ses spectacles Soirée acoustique et Soirée électrique dans plusieurs villes du Québec, cet été et cet automne, ainsi qu’en 2022. Pour toutes les dates, voir : pagliaro.ca.

L’auteur-compositeur-interprète mûrit son prochain projet d’album, que le public espère depuis des années. Le dernier album original de Pag, Sous peine d’amour (L’espion, Les bombes, Dangereux) est sorti en 1988, puis a été réédité en 1990.

Pagliaro a lancé en carrière quelque 15 albums de chansons originales, deux albums live et une quinzaine de compilations. Il a eu d’immenses succès en anglais comme en français, notamment J’ai marché pour une nation, J’entends frapper, Émeute dans la prison, Le temps presse, What the Hell I got, Rainshowers, Fou de toi ; des chansons qu’il interprète encore aujourd’hui sur scène.