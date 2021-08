Mieux-être: optez pour le bonheur!

Après s’être fait connaître avec son méga succès en 2006, Le secret, qui avait tant fait jaser, avait été traduit en plus de 50 langues et vendu à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde, voilà que l’auteure et scénariste Rhonda Byrne vient de publier Le plus grand secret, un ouvrage qui pourrait bien devenir un autre grand best-seller international.

Si son premier livre, Le Secret, évoquait principalement le principe de la loi d’attraction mettant de l’avant l’idée que nous sommes les créateurs de notre vie, et qu’un livre qui en avait découlé, La Magie, abordait essentiellement l’idée de la gratitude, dans son nouveau livre, Le plus grand secret, Rhonda Byrne raconte son expérience vers la sagesse et le bonheur, un thème qu’elle étudie depuis une dizaine d’années. Tout au long de sa quête de vérité universelle, elle s’est penchée sur diverses lignées de pensées spirituelles : le bouddhisme, l’hindouisme, le christianisme et même le taoïsme. Elle en a tiré plusieurs conclusions, dont l’idée de dissiper les peurs qui nous envahissent, en plus de mettre un frein à la souffrance pour connaître davantage de joie et de mieux-être dans l’existence.

Le bonheur éternel

La nouvelle promesse de Rhonda Byrne : vivre dans un état de bonheur et une félicité sans fin. Rien de moins ! Pour y parvenir, l’auteure suggère de cesser de chercher le bonheur à l’extérieur de soi, mais plutôt à l’intérieur de nous-mêmes puisque nous sommes dotés de toutes les ressources nécessaires pour affronter la vie et vivre heureux. Une affirmation qui sonne bien, mais qui n’est pas toujours réaliste devant les difficultés de la vie, et l’auteure en est tout à fait consciente. Elle donne en exemple l’époque où elle a sombré dans la dépression­­­, quand sa fille était très malade. Elle a pratiqué la pensée positive et la gratitude sans succès. C’est ensuite qu’elle a décidé d’accep­ter son mal de vivre, en l’accueillant, et même en l’aimant, par divers exercices, ce qui lui a permis de s’en libérer, affirmant que plus jamais elle ne souffrirait de dépression. Cette façon de faire s’applique à toutes les émotions négatives qui peuvent nous traverser l’esprit puisqu’en évitant de réprimer le négatif en soi, il perd de son intensité et se dissout graduellement. L’auteure insiste sur le fait que nous ne sommes pas là pour souffrir, mais bien pour vivre pleinement heureux.

Un livre facile à lire durant la belle saison estivale, qui vous donnera une autre vision de l’accessibilité au bonheur.

Apprendre à vivre le moment présent

Photo courtoisie

Certes, la méditation aide à apprécier l’instant présent, mais cette pratique permet également de surmonter une épreuve. C’est ce qu’explique l’auteure, Céline Tran, médecin psychiatre et psychothérapeute dans son livre. Elle qui anime des groupes de méditation thérapeutique a constaté les bienfaits de la méditation, même chez les personnes éprouvées par la vie aux prises avec de grandes difficultés. Pour parvenir à affronter les tempêtes de la vie, on suggère de faire preuve de bienveillance envers soi-même, prendre un certain recul face à une situation, lâcher prise et faire le vide avant d’analyser le fil des émotions ressenties. L’idée étant de se réconcilier avec ses propres émotions pour retrouver la paix intérieure en se concentrant sur le moment présent.

Faire baisser la pression

Photo courtoisie

Vivre sans pression, voilà l’objectif de l’auteure Emma Hepburn, qui est psychologue clinicienne et qui est bien consciente que le vase déborde trop souvent lorsque l’on vit de grandes périodes de stress. Offrant plusieurs outils pour contrer ce mal trop répandu, elle suggère notamment d’établir ses priorités et de placer ses valeurs au centre de sa propre vie. Au lieu de tenter de tout faire au risque de mettre sa santé en péril, mieux vaut se concentrer sur ce qui compte vraiment à ses yeux, ce qui favoriserait un esprit plus sain. Mener des activités ou créer des liens avec d’autres personnes en phase avec ses valeurs personnelles aidera également à faire baisser la pression.

Le bonheur démystifié

Photo courtoisie

À l’instar du livre de Rhonda Byrne Le plus grand secret, l’auteur Thich Nhât Hanh, moine bouddhiste et grand défenseur de la paix dans le monde, propose dans son livre de ne plus souffrir et d’accéder au bonheur pour vivre de façon épanouie. Utopie, direz-vous ! Il suffit de penser à ceux, dans l’ouest du pays, qui voient leur maison disparaître en cendres, ou ceux qui vivent à Haïti, encore une fois éprouvés par un tremblement de terre. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Si le bonheur en permanence n’existe pas, l’auteur admet qu’il est impossible de supprimer la souffrance, mais que l’on doit la reconnaître et la transformer. En accueillant la souffrance sur le plan émotionnel, on parvient petit à petit à l’apaiser, permettant un soulagement, ce qui laisse place au reste comme les petits moments heureux qui finissent par grandir en soi. Une façon de faire jaillir les merveilles et mieux les apprécier.