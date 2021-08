Une vingtaine d’invités, dont des membres du conseil d’administration de l’institution, des partenaires éventuels et des dignitaires issus de la classe politique municipale, provinciale et fédérale, ont assisté, le 17 août dernier, à la présentation des deux coprésidents de la campagne de financement du Musée Marius-Barbeau, de Saint-Joseph-de-Beauce, qui sera lancée officiellement cet automne.

Michèle Michaud et Sylvain Cliche (photo), tous deux copropriétaires de Cliche Auto Ford inc., de Vallée-Jonction et de Thetford Mines, ont partagé leur enthousiasme pour les projets du Musée Marius-Barbeau, une institution muséale bien implantée sur le territoire de la grande région de la Beauce depuis plus de 40 ans et dont la mission est de promouvoir, de sauvegarder et de conserver le patrimoine culturel de la Beauce et d’en assurer le leadership dans la mise en valeur et la diffusion du savoir culturel régional et supra-régional. Le Musée Marius-Barbeau a été nommé en l’honneur du premier ethnologue canadien et l’un des plus grands savants dans son domaine, Charles Marius Barbeau (1883-1969).

65 ans de mariage

Photos courtoisie

Yval Tanguay et Jacqueline Dubeau (photos), qui demeurent toujours dans leur maison de l’arrondissement Beauport à Québec, ont célébré cette semaine leur 65e anniversaire de mariage. Le couple s’était marié le 25 août 1956 (photo de gauche). Yval a été représentant pour l’Industrielle-Alliance (avec une grande clientèle) et Jacqueline a travaillé jusqu’à sa retraite à l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Aujourd’hui, elle fait l’envie du voisinage avec son terrain fleuri qu’elle entretient encore à 84 ans pendant qu’Yval est encore actif, à 88 ans, sur internet. Le couple a trois enfants, trois petits-enfants et une arrière-petite-fille. Félicitations pour vos noces de palissandre.

40 ans de mariage

Photos courtoisie

Monique Denis et Réjean Cloutier se sont mariés le 22 août 1981 à l’église de L’Ancienne-Lorette (photo du haut), ville qu’ils habitent toujours d’ailleurs. Au cours des derniers jours, l’événement a été souligné dans un restaurant de la Grande Allée à Québec. Durant leur vie professionnelle, Monique a travaillé 40 ans en restauration (Woolworth, Mail St-Roch, Délicatesse Moka à Vanier et Restaurant chez Harry à Charlesbourg) alors que Réjean a fait carrière pendant 40 ans aussi, mais dans le monde de l’imprimerie (Imprimerie St-Romuald Groupe Québecor et Étiquettes Berco). Dans les prochains mois, Monique et Réjean souligneront tour à tour leurs 70e anniversaires de naissance. Bravo à vous deux pour vos noces d’émeraude.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 août 1971. Marie-Paule Giguère (photo) fonde à Lac-Etchemin le controversé groupe religieux de l’Armée de Marie. D’abord considérée comme une organisation pieuse par l’autorité diocésaine en 1975, la secte a perdu ce titre en 1987 avant d’être exclue de l’Église catholique en 2007. Tous ses membres ont été excommuniés. Connue également sous le nom de mère Paul-Marie, Marie-Paule Giguère est décédée le 25 avril 2015 à l’âge de 93 ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Shania Twain (photo), chanteuse country canadienne, 55 ans... Robert Demers, un grand sportif (golf et quilles), 78 ans... LeAnn Rimes, chanteuse country américaine, 39 ans... Pierre Turgeon, avec le Canadien de 1995 à 1996, 52 ans... Jacques Chagnon, ex-député de Westmount/Saint-Louis (PLQ), ex-président de l’Assemblée nationale, 69 ans... Guy Nadon, acteur québécois, 69 ans... Raymond St-Pierre, journaliste retraité et animateur à ICI Radio-Canada, 72 ans... Paul Martin, ex-premier ministre du Canada, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 août 2020 : Chadwick Boseman (photo), 43 ans, acteur américain devenu célèbre en jouant le rôle du héros du film Black Panther dans l’univers cinématographique de Marvel... 2019 : Jessi Combs, 39 ans, pilote automobile considérée comme « la femme la plus rapide sur quatre roues » après avoir établi un record à 640 km/h en 2013... 2018 : Jean-

Joseph Turcotte, 101 ans, notaire et député de Roberval (Union nationale) de 1958 à 1960... 2017 : Mireille Darc, 79 ans, actrice et réalisatrice française... 2016 : Juan Gabriel, 66 ans, chanteur populaire mexicain, icône de la chanson en Amérique latine... 2015 : Al Arbour, 82 ans, légendaire entraîneur-chef avec les Islanders de New York... 2014 : Glenn Cornick, 67 ans, premier bassiste du groupe rock Jethro Tull... 2012 : Normand Dussault (Ti-Nomme), 87 ans, joueur de hockey de 1945 à 1961 : Canadiens (LNH) et Chicoutimi (QSHL)...