Musicien de rue à 12 ans

Si tous les passants qui déambulent dans les rues du Vieux-Québec s’étonnent lorsqu’ils entendent le musicien de rue Robert Alexander, ce n’est pas seulement parce qu’il joue avec un immense talent des airs comme Imagine, de John Lennon, ou un des grands standards du jazz. C’est aussi parce que le violoniste virtuose n’a que 12 ans.

Robert Alexander Bourget Kay est le plus jeune musicien de rue à s’être vu octroyer un permis d’amuseur public par la Ville de Québec, l’été dernier.

Cet été, le jeune homme s’est rendu presque chaque semaine sous la porte Saint-Jean. Chapeau vissé sur la tête, avec son petit amplificateur et sa tablette électronique, l’étui ouvert devant lui, il décroche inévitablement un sourire au visage de ceux qui passent.

Photo Stevens LeBlanc

De l’autre côté de la rue, une dame, assise sur le trottoir, en retrait, l’applaudit entre chacune des pièces qu’il enchaîne, de Starmania à Claude Dubois, en passant par les Beatles. Il s’agit de sa mère, Sophie Bourget, témoin de l’étonnement des passants « très généreux » envers son fils, souligne-t-elle.

Sophie Bourget a cinq enfants, et tous jouent du violon, même les deux derniers, des jumeaux de dix ans. Imaginez le retour de l’école, quand chacun se met à pratiquer. « Ils vont à l’école, ils prennent leur douche, et après, ça joue du violon ! »

Même si elle a grandi dans une famille où tout le monde est « violoneux », ni elle, qui est physiothérapeute, ni son conjoint ne sont des musiciens professionnels. « Il y a toujours eu de la musique dans la famille, alors ils ont été initiés jeunes. Ça faisait partie de notre vie », explique-t-elle.

« On ne les a pas poussés là-dedans, précise-t-elle. Mais on les supporte. Si c’est ça qu’ils veulent faire et qu’ils aiment faire, go ! La musique, c’est très formateur. Ça développe l’esprit à plusieurs niveaux. »

Imiter le plus vieux

Tout a commencé lorsque l’aîné, Antoine, aujourd’hui âgé de 18 ans, a demandé un violon pour Noël, à quatre ans. Il étudie aujourd’hui en violon jazz à l’Université de Montréal, et est aussi musicien de rue.

« Ça n’a pas été long que Robert Alexander a dit : moi aussi j’en veux un », raconte Sophie Bourget. Et les enfants suivants ont tous dit « moi aussi... »

D’ailleurs, sa jeune sœur de 11 ans vient tout juste de passer une audition pour obtenir, elle aussi, son permis d’amuseur public.

Inspiré par son grand frère, Robert Alexander a voulu aller jouer dans la rue, une expérience qui contribue à vaincre sa grande timidité.

« Je n’étais pas juste un peu gêné, j’étais vraiment gêné, insiste-t-il. Mais je me suis habitué et maintenant j’aime voir les personnes qui m’apprécient », raconte celui qui dit merci, avec un regard franc, à tous les passants qui déposent des sous dans son étui.

Futur professionnel ?

Robert Alexander est catégorique : plus tard, il exercera le métier de musicien professionnel. Il se réjouit d’ailleurs d’avoir pu se donner en spectacle dans la rue durant la pandémie.

Il débutera sous peu son secondaire 2, dans un programme musique-étude de l’École de la Seigneurie à Beauport. Il met les sous qu’il amasse de côté pour payer ses instruments, l’équipement dont il a besoin et ses études.

Robert Alexander Bourget Kay fera partie de la docu-série Tout un numéro, qui porte sur les amuseurs publics et qui sera diffusée cet automne à MATv.