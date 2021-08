Pandémie: le centre-ville de Montréal «performe très bien» dit un expert

Alors que le retour au travail en présentiel s’éloigne encore, le centre-ville économique de Montréal parvient à tirer son épingle du jeu.

Les commerces situés dans les tours de bureaux sont sans doute ceux qui sont le plus affectés par ce report du retour au travail en présentiel et qui souffrent de pertes considérables sur leur chiffre d’affaires.

«On le voit, là où le taux d’inoccupation est le plus haut, c’est dans les tours de bureaux et dans les galeries marchandes. Au contraire, les commerces situés sur la rue ont un taux d’inoccupation assez faible et performent très très bien», a déclaré Glenn Castanheira, directeur général de l’organisme Montréal centre-ville.

La diversité comme moteur

La survie économique de beaucoup d’entreprises du centre-ville de la métropole est soutenue par la diversité des activités qui s’y trouvent.

«C’est vraiment la grande chance, le centre-ville de Montréal est chanceux. Il faut savoir que le centre-ville de Montréal, comparativement à d’autres centres-ville dans le monde, n’est pas qu’un milieu de travail. C’est aussi le plus grand pôle universitaire du Québec, avec des centaines de milliers d’étudiants, et c’est aussi la principale destination touristique à Montréal», a expliqué M. Castanheira.

Jouer de l’attraction du centre-ville

«La solution est là, il faut attirer un achalandage au centre-ville malgré la fermeture des bureaux. Et c’est le cas actuellement, on a un achalandage impressionnant. L’exemple parfait c’est d’essayer de trouver une réservation pendant l’heure du midi: la semaine c’est très difficile, car les restaurants sont pleins», continue l’expert.

La métropole montréalaise a un taux d’occupation supérieur à bien des zones commerciales au monde actuellement. La 5th Avenue à New York (l’une des artères commerciales les plus importantes au monde) est inoccupée à hauteur de 25%, tandis que Sainte-Catherine l’est à environ 11%.