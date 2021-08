Un livre qu’on a furieusement aimé

Alors qu’on ne s’y attendait pas du tout, on a été incapable de lâcher Les heures furieuses de l’Américaine Casey Cep. À tel point que ce livre fait maintenant partie de nos coups de cœur de l’année.

Le 18 juin 1977, pendant les funérailles d’une adolescente de 16 ans ayant trouvé la mort dans des conditions fort suspectes, un homme sort un pistolet de sa veste pour tirer à bout portant trois balles dans le crâne du révérend Willie Maxwell.

D’une certaine manière, on peut dire que justice est enfin rendue. Car depuis le début des années 1970, pas moins de six personnes proches du révérend Maxwell ont perdu la vie de façon assez violente. À commencer par sa première femme, Mary Lou, qui a été battue à mort et retrouvée au bord de la nationale 22, dans le comté de Coosa, Alabama.

Mais chaque fois, même s’il faisait partie des suspects – et qu’il était le principal bénéficiaire d’assurances vie contractées peu de temps avant ! –, Maxwell a été innocenté grâce à l’aide d’un avocat hors pair.

Harper Lee enquête

En septembre 1977, soit 17 ans après la parution de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, livre culte qui a remporté le Pulitzer et qui s’est écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires dans le monde, la célèbre romancière Harper Lee sera aperçue dans la salle d’audience du palais de justice où doit être jugée l’affaire liée au meurtre du révérend Willie Maxwell. Tout comme son grand ami Truman Capote l’a fait 11 ans plus tôt avec De sang-froid, elle compte tirer un roman de ce fait divers.

Le problème, c’est qu’il ne sera jamais publié. Et dans ce livre incroyablement bien documenté, on découvrira tour à tour le sordide parcours de Maxwell et le quotidien de Harper Lee après le succès colossal de son premier roman. Un gros, gros coup de cœur.

Le procès de Spinoza

Issu d’une famille juive d’Amsterdam, Baruch Spinoza était destiné à devenir un grand rabbin. Du moins en principe. Car comme chacun le sait, c’est à la philosophie qu’il finira par se consacrer. Mais à l’époque – vers le milieu du XVIIe siècle –, ce genre de discipline n’était pas nécessairement bien vu de tous et dans cette biographie romancée très agréable à lire, on comprendra pourquoi il a vite été banni à vie de sa communauté.

Le jour où Kennedy n’est pas mort

Dans ce thriller, l’écrivain britannique R. J. Ellory a eu envie d’accorder une année de plus à John Fitzgerald Kennedy. Le célèbre président américain ne sera donc pas assassiné à Dallas le 22 novembre 1963. Ce qui veut dire qu’il aura la possibilité de se lancer dans une nouvelle course électorale et, aussi, de nous en faire voir de toutes les couleurs. Car l’homme était loin d’être un saint...

La gymnastique faciale

Pour contrer les petits coups de mou sous le menton, autour de la bouche, aux joues, aux paupières ou au cou, cet ouvrage est un précieux allié. Quelle que soit la forme de notre visage, il propose en effet des exercices de gymnastique faciale bien ciblés qui, avec un peu de patience, sauront nous aider à lutter contre les signes du temps.

Recettes du sportif

Comme chacun le sait, bien manger est essentiel pour rester en santé. Mais bien manger peut aussi permettre d’améliorer les performances sportives, qu’on soit un habitué de l’activité physique ou non. Du petit-déjeuner au souper, sans oublier collations et smoothies de récupération, ce livre propose quelque 140 recettes qui apporteront au corps tous les nutriments dont il a besoin.

Frissons garantis

La grange

L’an dernier, c’est le livre qui a remporté le prix Edgar-Allan-Poe du meilleur premier roman. Il faut dire qu’en soi, l’histoire est assez originale.

Après avoir quitté la Corée pour s’installer à Miracle Creek, en Virginie, Young et Pak Yoo ont eu l’idée d’installer un caisson hyperbare dans leur grange. Grâce à l’oxygénothérapie, ils comptent en effet pouvoir contribuer à traiter diverses pathologies, comme l’autisme, la paralysie cérébrale ou la maladie de Crohn. Et de fait, les patients ne tarderont pas à affluer.

Mais le 26 août 2008, catastrophe. Le réservoir d’oxygène du caisson va exploser et provoquer un terrible incendie. Un malheureux accident ? Hélas non...

Au banc des accusés

L’incendie ayant tué deux personnes – dont un petit garçon de huit ans – et fait plusieurs blessés, un procès très médiatisé débutera un an plus tard.

Passeront ainsi à la barre tous ceux qui ont connu les Yoo de près ou de loin. Mais ce qu’on ne mettra pas très longtemps à comprendre, c’est que presque tous les gens ainsi convoqués se garderont bien de dire tout ce qu’ils savent...

Une intrigue captivante qui a le mérite de nous donner aussi un aperçu de la culture coréenne.